Truco de costurera experta: cómo tomar correctamente las medidas para confeccionar ropa

Cuando se trata de costura y arreglos de ropa hay dos cosas que nunca pueden faltar: los moldes de papel y las medidas corporales. Medir las partes del cuerpo no es difícil, lo complejo es saber qué medidas son necesarias para cada truco o proyecto de telas.
Existen otras medidas y tablas de talles que puedes utilizar de guía o truco para confeccionar tu ropa en casa. Además, puedes utilizar algunos videos y tutoriales para cortar y marcar las telas correctamente.
Para comenzar a coser en casa siempre hace falta algún truco o herramientas sencillas. Recurre a viejas técnicas de abuela, putadas invisibles y secretos de costurera que hagan la tarea mucho más amena.
Utiliza materiales de buena calidad. Siempre es bueno tener un pequeño costurero de ropa en casa con los materiales esenciales que te puedan sacar de apuros.
Realiza moldes de papel antes de emprender cualquier truco o proyecto de costura y utiliza telas con la caída y textura apropiada.