Truco de costurera experta: cómo tomar correctamente las medidas para confeccionar ropa

Cuando confeccionamos ropa de forma artesanal es importante saber tomar las medidas corporales correctamente. Para ello existe un truco muy simple

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Con un truco de costura y algunos consejos puedes aprender a tomar las medidas de tu cuerpo adecuadamente, para luego confeccionar ropa y accesorios.

materiales de costura
Las medidas son muy importantes para adaptar cada prenda o modelo a tu cuerpo.

Truco de costura: ¿cuál es la forma correcta de tomar las medidas para la ropa?

Cuando se trata de costura y arreglos de ropa hay dos cosas que nunca pueden faltar: los moldes de papel y las medidas corporales. Medir las partes del cuerpo no es difícil, lo complejo es saber qué medidas son necesarias para cada truco o proyecto de telas.

tomar medidas
Siempre deja unos centímetros más de las medidas del cuerpo para las costuras.

  • La primera medida importante es el contorno de pecho. Se toma el contorno desde la parte más prominente del pecho sin ajustar la cinta.
  • El contorno de tórax, otra medida importante para confeccionar ropa, se realiza tomando el contorno debajo del pecho.
  • Otra medida importante, sobe todo para las prendas de ropa como faldas y pantalones, es el contorno de cintura. Se toma midiendo el diámetro del punto más ajustado del torso.
  • Por otra parte, hay que tomar el contorno de cadera, considerando la parte del hueso de la cadera. No es lo mismo que el contorno de cartucheras, que considera el punto más prominente de los glúteos.
  • Otra parte importante e indispensable para confeccionar ropa, es el talle delantero y de espalda. Se miden desde el punto alto del hombro hasta la línea de la cintura.
  • La bajada de sisa es una parte del cuerpo que se mide desde la parte alta del hombro hasta el hueco de la axila.
  • Tanto el ancho de pecho como el ancho de espalda del cuerpo, se toman desde la altura de la clavícula, en la espalda y en el pecho, de axila a axila.

Existen otras medidas y tablas de talles que puedes utilizar de guía o truco para confeccionar tu ropa en casa. Además, puedes utilizar algunos videos y tutoriales para cortar y marcar las telas correctamente.

Cómo aprender a coser en casa desde cero: con un truco y algunos consejos

centímetro de tela
La costura es una actividad recreativa muy interesante, beneficiosa para la economía del hogar y buena para la salud.

Para comenzar a coser en casa siempre hace falta algún truco o herramientas sencillas. Recurre a viejas técnicas de abuela, putadas invisibles y secretos de costurera que hagan la tarea mucho más amena.

Utiliza materiales de buena calidad. Siempre es bueno tener un pequeño costurero de ropa en casa con los materiales esenciales que te puedan sacar de apuros.

Realiza moldes de papel antes de emprender cualquier truco o proyecto de costura y utiliza telas con la caída y textura apropiada.

