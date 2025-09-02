Por qué las mujeres distinguen mejor los colores que los hombres

ojos retina Descubre por qué las mujeres distinguen mejor los colores. Imagen: Pixabay

La razón tiene que ver con la anatomía del ojo de cada uno de los sexos. El médico oftalmólogo explica que en la retina, hay una pequeña zona circular llamada mácula, donde hay dos tipos de células: los conos y los bastones.

"Los conos se encargan de la distinción de colores, mientras que los bastones tienen como función la distinción de contrastes. Lo que sucede con las mujeres es que ellas tienen un porcentaje ligeramente mayor de conos en comparación a los hombres, logrando así distinguir más tonalidades”, indica el profesional. En una de las investigaciones, se comprobó que los hombres podrían reconocer mejor los objetos que se aproximaban a distancias lejanas, como aviones o trenes.

Estas conclusiones podrían apoyar la hipótesis de la evolución desde la prehistoria. Antiguamente, como el hombre necesitaba ser cazador, tenía que desarrollar una visión fina y precisa para ver los animales en movimiento, sus presas.

mano pintada de colores Las mujeres distinguen mejor los colores que los hombres. Imagen: Freepik

Por su lado, la mujer tenía habilidades recolectoras y era la encargada de los cultivos, así que debía prestar más atención al cambio en el color de los frutos y vegetales para observar su maduración. "Esto propició más la distinción de tonalidades”, indica el médico oftalmólogo.

Otro diferenciador se encuentra en el campo de visión. Si bien la mujer tiene mayor visión periférica, hacia los laterales, el hombre cuenta con una mirada capaz de enfocar más detalles hacia el frente.