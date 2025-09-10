Inicio Sociedad Mujer
Profunda conmoción

Una mujer mató a su hija con discapacidad y luego intentó suicidarse inhalando gases tóxicos

La Policía investiga la muerte de una joven de 32 años con problemas de discapacidad, que habría sido asesinada por su madre obligándola a inhalar gases tóxicos. La mujer está internada.

Por UNO
Una mujer mató a su hija con discapacidad y luego intentó suicidarse inhalando gases tóxicos.

Una mujer mató a su hija con discapacidad y luego intentó suicidarse inhalando gases tóxicos.

Foto gentileza la100.com

Una mujer es investigada por la Policía local por un hecho que ha generado una profunda conmoción en la comunidad del lugar. Se trata de la muerte de una joven de 32 años, de nombre Rebeca, con problemas de discapacidad que habría sido obligada por su madre a inhalar gases tóxicos.

La persona sospechosa es Eugenia Paiz, una reconocida activista por su lucha en favor de los derechos de las personas que sufren alguna discapacidad, en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, en Islas Canarias, y se encuentra internada en un hospital local tras un presunto intento de suicidio por inhalación de gases tóxicos.

Canarias hija discapacidad
La mujer habr&iacute;a obligado a su hija con problemas de discapacidad a inhalar gases t&oacute;xicos y luego intent&oacute; suicidarse.

La mujer habría obligado a su hija con problemas de discapacidad a inhalar gases tóxicos y luego intentó suicidarse.

A partir de este episodio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en medio de profundo clima de confusión, ha ordenado una cuidadosa investigación para tratar de esclarecer los pormenores que rodean el trascendente caso.

De acuerdo a lo informado por medios locales, las primeras diligencias se enfocan en la sospecha de un homicidio, según fuentes judiciales, teniendo en cuenta que la situación se generó a partir de la propagación de gases tóxicos dentro del domicilio, que aparentemente fue intencional.

El dramático caso se registró durante la madrugada del martes y fue descubierto por la pareja de la acusada, quien se despertó alertado por un intenso olor a gas. Al realizar una evisación en la vivienda, encontró a madre e hija gravemente afectadas con signos de inconsciencia.

La mujer más joven, Rebeca, fue diagnosticada con un cuadro severo dentro del espectro autista, y murió en su propia casa, mientras que su madre fue revisada por un servicio de emergencia y luego trasladada a un hospital local bajo estricta supervisión de los médicos.

Canarias hija investigación
Investigan la muerte de una joven con problemas de discapacidad, que habr&iacute;a sido obligada por su madre a inhalar gases t&oacute;xicos.&nbsp;

Investigan la muerte de una joven con problemas de discapacidad, que habría sido obligada por su madre a inhalar gases tóxicos.

Paiz es una conocida activista en La Palma por los derechos de las personas que sufren discapacidad y recientemente logró una sentencia que tuvo una amplia repercisión en la que fue condenado un ex director del centro de atención a personas con discapacidad al que asistía su hija.

Temas relacionados:

Te puede interesar