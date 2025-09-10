Una mujer mató a su hija con discapacidad y luego intentó suicidarse inhalando gases tóxicos.

De acuerdo a lo informado por medios locales, las primeras diligencias se enfocan en la sospecha de un homicidio, según fuentes judiciales, teniendo en cuenta que la situación se generó a partir de la propagación de gases tóxicos dentro del domicilio, que aparentemente fue intencional.

El dramático caso se registró durante la madrugada del martes y fue descubierto por la pareja de la acusada, quien se despertó alertado por un intenso olor a gas. Al realizar una evisación en la vivienda, encontró a madre e hija gravemente afectadas con signos de inconsciencia.

La mujer más joven, Rebeca, fue diagnosticada con un cuadro severo dentro del espectro autista, y murió en su propia casa, mientras que su madre fue revisada por un servicio de emergencia y luego trasladada a un hospital local bajo estricta supervisión de los médicos.

Canarias hija investigación Investigan la muerte de una joven con problemas de discapacidad, que habría sido obligada por su madre a inhalar gases tóxicos. Foto gentileza la100.com

Paiz es una conocida activista en La Palma por los derechos de las personas que sufren discapacidad y recientemente logró una sentencia que tuvo una amplia repercisión en la que fue condenado un ex director del centro de atención a personas con discapacidad al que asistía su hija.