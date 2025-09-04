Inicio Sociedad Mujer
Una mujer de 47 años llevó su celular a arreglar y el técnico descubrió que abusaba de su hija de 9 años

Una mujer de 47 años fue detenida y está acusada de compartir imágenes de explotación sexual de su hija de 9 años. Lo descubrió el técnico del celular

Pablo González
Pablo González
Una mujer de 47 años fue detenida acusada de poseer y compartir imágenes de explotación sexual de su propia hija de 9 años. El aberrante caso sucedió en la localidad brasileña de Quedas do Iguazú. Las autoridades detuvieron a la mujer y la acusaron de, explotación infantil y abuso sexual de menores.

celular
Abuso sexual de menores. Un técnico descubrió que una mujer abusaba de su hija menor de edad.

La situación salió a la luz cuando la mujer llevó su celular a un servicio técnico para repararlo. Allí, un trabajador descubrió el material y dio aviso inmediato a la policía.

El jefe policial Emanuel Fernandes Monteiro de Almeida confirmó que la mujer fue arrestada en flagrancia y delito de abuso de menores. En su declaración ante la policía, la madre admitió que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja. Además, confesó que realizaba videollamadas en las que exponía a la nena.

Según la investigación, la mujer mantenía una rutina “de carácter ritualista”, con sucesivos abusos y “masajes”. Esto era compartido con un hombre que aún no fue identificado. La policía sospecha que podrían estar involucrados más de un adulto.

Durante el operativo, los agentes secuestraron dos celulares: el que estaba en reparación y otro que la acusada entregó voluntariamente. Ambos serán peritados para buscar más pruebas.

celular1
Aberrante. Una mujer llevó su celular a arreglar y el técnico descubrió que abusaba de su hija de 9 años.

La víctima quedó a cargo de los Servicios de Protección Infantil y será entrevistada por una psicóloga del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (Creas). Luego, podría ser derivada a otros familiares.

La mujer enfrenta cargos por posesión de material de explotación sexual infantil y está siendo investigada por abuso sexual agravado y producción y distribución de ese material. El caso se maneja bajo estricto secreto de sumario para proteger a la menor.

El abogado defensor de la mujer imputada, Henrique Cavasolla, sostuvo que “se trata de un equívoco” y que la defensa presentará su versión en el momento oportuno.

Fuente: tn.com.ar

