Demencial: le abrió la panza a su perra embarazada, la mató y luego fue detenida

Inclusive, ante semejante situación de violencia, uno de los vecinos logró filmar parte del ataque y el material fue entregado a la Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro de Jujuy, que radicó la denuncia por la violencia causada a la perra.

Ea fiscal Agustín Jarma, del Ministerio Público de la Acusación quedó a cargo de la causa, y entre algunas de sus atribuciones, dio intervención al personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2.

De acuerdo al informe de la Justicia jujeña, la mujer quedó detenida el lunes en una comisaría de San Pedro de Jujuy y este miércoles fue formalmente imputada. Fuentes de la investigación indicaron que la agresora pasará la prisión preventiva en esa ciudad, y en los próximos días será trasladada al Penal de Gorriti, en la capital de la provincia.

Según informaron los medios locales, durante los 15 días de prisión preventiva, la Justicia completará el proceso investigativo con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones a algunos testigos del cobarte ataque, indicó el fiscal Jarma.

Ante una consulta de un medio local, el funcionario aseguró que “el caso está robustecido”, aunque faltan confirmar algunos detalles del ataque. Jarma señaló en cambio que no hay dudas respecto de la responsabilidad de la imputada, ya que todos los testigos y la filmación la señalan. “No hay forma de que pueda no ser ella”, destacó.

Con respecto al proceso judicial, la jueza ambiental Laura Flores explicó en declaraciones al diario Todo Jujuy que se solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Brutal perra comisaría Una mujer de 62 años atacó a su perra embarazada, le abrió la panza con una hoja de afeitar provocándole la muerte Foto gentileza quepasajujuy.com.ar

Según los artículos 1 y 3 inciso 7 de la Ley 14.346, la pena máxima que podría recibir la mujer es de un año de prisión por el delito de “crueldad animal”.

Al analizar esta sentyencia, la magistrada remarcó que “si bien la Ley de Crueldad Animal en su momento fue pionera porque protegía la sensibilidad de los animales, hoy quedó desactualizada porque establece penas muy bajas. Actualmente existen muchos proyectos en el Congreso, pero todavía no hubo modificaciones. Los jueces debemos ajustarnos a esas escalas penales y no podemos apartarnos de ellas”.

Un informe del diario El Tribuno destaca que en la denuncia penal, quedó establecido que la mujer tenía a su perra todo el tiempo atada con un cable muy corto y de acuerdo al relato de algunos vecinos, la imputada la maltrataba constantemente y no le daba de comer.