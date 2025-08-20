Fue atacada por dos perros dogo al entrar a la casa de sus padres y sufrió graves heridas

Mujer perros ataque En un lamentable suceso, una mujer que ingresaba a la casa de sus padres fue atacada por dos perros dogo y sufrió graves heridas Foto gentileza eldoce.tv

Una vez contralada la situación, la mujer fue asistida por una ambulancia que llegó a la casa de sus padres y luego trasladada al hospital de Salsacate, pero la gravedad de sus heridas motivaron su poeterior traslado a un sanatorio del barrio San Vicente, en la capital provincial.

De acuerdo a lo informado por las autoridades médicas, la mujer sufrió múltiples mordeduras, incluyendo un desgarro en el tríceps del brazo derecho y la colocación de siete puntos de sutura en el hombro.

La mujer atacada por los perros también presentaba lesiones en sus miembros superiores e inferiores, lo que requirió una intervención quirúrgica y por estas horas se encuentra en sala de recuperación. A su vez, los médicos monitorean su evolución y determinar las posibles secuelas que podrían dejarle las mordeduras.

El lamentable suceso generó un clima de preocupación en los vecinos de Salsacate sobre la tenencia responsable y el control de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas.