Fue atacada por dos perros dogo al entrar a la casa de sus padres y sufrió graves heridas

En un hecho que provocó conmoción entre los vecinos, una mujer de 37 años fue atacada ferozmente por dos perros de raza dogo argentino al ingresar a las casa de sus padres y resultó con graves heridas.
El lamentable incidente ocurrió este martes en una casa del barrio Residencial Sur de Saldacate, en las afueras de la capital de Córdoba, en momentos en que la mujer se disponía a ingresar a la casa de sus padres a quienes había ido a visitar.
Sorpresivamente, la victima fue atacada por los dos perros de raza dogo argentino, de alrededor de un año y medio de edad, y la rápida reacción de sus familiares fue vital para dominar a los animales y evitar que las heridas fueran aún más graves.
Una vez contralada la situación, la mujer fue asistida por una ambulancia que llegó a la casa de sus padres y luego trasladada al hospital de Salsacate, pero la gravedad de sus heridas motivaron su poeterior traslado a un sanatorio del barrio San Vicente, en la capital provincial.
De acuerdo a lo informado por las autoridades médicas, la mujer sufrió múltiples mordeduras, incluyendo un desgarro en el tríceps del brazo derecho y la colocación de siete puntos de sutura en el hombro.
La mujer atacada por los perros también presentaba lesiones en sus miembros superiores e inferiores, lo que requirió una intervención quirúrgica y por estas horas se encuentra en sala de recuperación. A su vez, los médicos monitorean su evolución y determinar las posibles secuelas que podrían dejarle las mordeduras.
El lamentable suceso generó un clima de preocupación en los vecinos de Salsacate sobre la tenencia responsable y el control de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas.