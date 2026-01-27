En un hecho que causó mucha indignación, un perro callejero muy cariñoso que vivía en una playa de Florianópolis, Brasil, murió luego de que le practicaran la eutanasia, supuestamente por el maltrato animal provocado por cuatro adolescentes, que están siendo investigados.
Maltrato animal: el perro más cariñoso de la playa tuvo que ser sacrificado e investigan a cuatro chicos
El perro conocido como Orelha, muy conocido en la zona de la ciudad balnearia de Brasil, en Santa Catarina, fue encontrado con serias lesiones y tuvo que ser sacrificado.
La Policía Civil de la ciudad logró localizar e identificar a los responsables del hecho, a partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios de residentes de la zona.
El episodio sucedió los primeros días de enero de 2026, cuando el perro fue hallado con diferentes lesiones en un área boscosa cercana a la playa de Florianópolis, en claras señales de haber sido víctima de maltrato animal.
Ante las lesiones, los vecinos de la zona que veían todos los días al perro, lo trasladaron de urgencia a una veterinaria, pero debido a la gravedad de su estado no fue posible salvarlo y se decidió la eutanasia.
Tras el indignante hecho, residentes de Praia Brava se movilizaron para exigir el esclarecimiento del caso. La denuncia fue formalizada y la investigación quedó a cargo de la Comisaría de Protección Animal, que avanza con la toma de declaraciones para cerrar el procedimiento en el menor tiempo posible.
Desde la fuerza policial de Brasil, según informa el sitio misionesonline.net, confirmaron que la causa se encuentra en etapa de audiencias. Las autoridades remarcaron que las investigaciones por maltrato animal suelen presentar dificultades, ya que las víctimas no pueden brindar testimonio y muchas veces no hay testigos directos.
En ese contexto, la Policía Civil reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó que cualquier persona que cuente con información relevante se comunique con la comisaría correspondiente para contribuir al avance de la causa.