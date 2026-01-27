Maltrato animal: el perro más cariñoso de la playa tuvo que ser sacrificado e investigan a cuatro chicos

maltrato-animal4

Maltrato animal: el hecho del perro que conmocionó a la ciudad

El episodio sucedió los primeros días de enero de 2026, cuando el perro fue hallado con diferentes lesiones en un área boscosa cercana a la playa de Florianópolis, en claras señales de haber sido víctima de maltrato animal.

Ante las lesiones, los vecinos de la zona que veían todos los días al perro, lo trasladaron de urgencia a una veterinaria, pero debido a la gravedad de su estado no fue posible salvarlo y se decidió la eutanasia.

maltrato-animal5

Tras el indignante hecho, residentes de Praia Brava se movilizaron para exigir el esclarecimiento del caso. La denuncia fue formalizada y la investigación quedó a cargo de la Comisaría de Protección Animal, que avanza con la toma de declaraciones para cerrar el procedimiento en el menor tiempo posible.

Desde la fuerza policial de Brasil, según informa el sitio misionesonline.net, confirmaron que la causa se encuentra en etapa de audiencias. Las autoridades remarcaron que las investigaciones por maltrato animal suelen presentar dificultades, ya que las víctimas no pueden brindar testimonio y muchas veces no hay testigos directos.

maltrato-animal6

En ese contexto, la Policía Civil reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó que cualquier persona que cuente con información relevante se comunique con la comisaría correspondiente para contribuir al avance de la causa.