Maltrato animal: dos mujeres se filmaron masacrando animales y publicaron un video muy cruel

Algunos videos fueron compartidos por los usuarios y los internautas no pueden dejar de reprochar el maltrato animal que realizan estas mujeres.

maltrato-animal1

Maltrato animal: el video con imágenes sensibles

Video del maltrato animal

Las mujeres que cometen los actos de crueldad son oriundas de la localidad de Santa Rosa, Catamarca.

En las sensibles imágenes de maltrato animal, se puede ver de qué manera hacen sufrir a un gallo, pasándolo por arriba con una moto.

También es repulsiva otras imágenes con maltrato animal, utilizando perros y gatos pertenecientes a algunos vecinos de la localidad de Santiago del Estero.

Los vecinos aseguran que las autoridades locales no han tomado medidas efectivas para detener estos episodios, por lo que insisten que se investigue y sancione a quienes cometen maltrato animal, recordando que estas acciones constituyen un delito penal bajo la legislación vigente.

maltrato-animal2

Estos episodios no pasaron desapercibidos en distintas organizaciones que luchan contra el maltrato animal.

Entre tantos comentarios, en una secuencia del video, se puede apreciar a un usuario comentando lo siguiente: “Quiere hacer empanadas con el pobre gallo que chocó”.