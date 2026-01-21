Patroclo, rescatado del maltrato animal, fue operado de urgencia y pidieron ayuda para pagar la cirugía

Los veterinarios le hicieron estudios y lo operaron de urgencia debido a que encontraron que su intestino estaba lleno de arena y ripio, lo que le provocó esta afección de cólicos severos llamada sablosis.

El padecimiento de un caballo tras el maltrato animal que sufrió

Indicaron que la cirugía fue muy compleja y duró casi 4 horas. Los veterinarios le sacaron casi 30 kilos de arena y piedras, un tornillo y un gancho, como consecuencia de la pésima alimentación que tuvo cuando era explotado por su antiguo dueño.

"El colon estaba extremadamente frágil, lo que hizo que cada maniobra requiriera el máximo cuidado y concentración del equipo quirúrgico. Aún no hay explicación para los veterinarios de cómo logró sobrevivir", explicaron las autoridades de Pempa en un comunicado.

Patroclo todavía está en estado crítico y su pronóstico es reservado. Recibe cuidados permanentes en su internación en el hospital Milcayak, en el Club Hípico de Mendoza. Señalaron que todavía está decaído, pero lo positivo es que sus parámetros se mantienen estables y responde al tratamiento realizado.

maltraro animal patroclo pempa caballo 3 Patroclo fue operado de urgencia debido a que tenía arena, ripio, un tornillo y un gancho en el estómago como consecuencia del maltrato animal. Foto: Gentileza Pempa

Pero estas intervenciones y cuidados intensivos que recibe tienen un elevadísimo costo que es casi imposible que Pempa pueda afrontarlos solo: "Necesitamos la ayuda de todo el país y de nuestra amada Mendoza para costear los gastos de cirugía, internación y medicación. Tenemos una deuda de más de $3.500.000, Patroclo necesita ayuda y merece que su historia sea contada por la increíble fortaleza de su alma", dijeron.

Quienes quieran y puedan colaborar pueden hacerlo al alias dona.caballos.pempa.

La historia de maltrato animal de Patroclo y Aragon

El rescate de este caballo se realizó el 22 de marzo de 2025 cuando empujaba una carretela con 1.000 kilos de ladrillos Mathus Hoyos y Génova, de Guaymallén. Su cuerpo estaba agotado, y al morder una banquina, Patroclo se desplomó en el suelo. Los vecinos que vieron lo ocurrido y llamaron al 911.

Cuando este equino llegó a Pempa era agresivo, mordía y no dejaba que las personas tuvieran tanto contacto con él. Además, se dieron cuenta que extrañaba a su hermano, Aragon, quien también era víctima de maltrato animal, fue recuperado de las manos de quien lo esclavizaba.

Caballos Asociación Pempa rescatados Patroclo y Aragon junto a Yésica Valenzuela, la presidenta de Pempa, quien lucha para rescatar caballos del maltrato animal. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

En Pempa siempre recuerdan que cuando Aragon llegó, Patroclo lo reconoció de inmediato y están siempre juntos.

El 1 de julio del 2025, se realizó una audiencia en la Justicia la cual fue histórica en Mendoza en la cual, además de ser considerados seres sintientes y sujetos a derecho, condenaron al autor del maltrato animal a cuatro meses de prisión efectiva.