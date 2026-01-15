Dos detenidos en un puesto de Luján por maltrato animal: constataron triquinosis en cerdos

Dos detenidos y la recuperación de animales vivos

El resultado del operativo fue el secuestro de una gran cantidad de elementos como cuchillos, boleadoras, resorteras, tramperos, jaulas y varios restos de animales silvestres, como cabezas de puma, jabalí, ciervo, vacas.

Además, encontraron varias aves protegidas que estaban en cautiverio y marihuana junto a una pipa.

Los detenidos fueron acusados de maltrato animal.

En el lugar hallaron perros, caballos, cabras, ovejas y cerca de 60 cerdos, entre machos, hembras y lechones. Los especialistas que trabajaron en el procedimiento constataron que los cerdos tenían triquinosis debido a la alimentación basada en basura, residuos y estiércol.

Esto representa un grave peligro para la salud pública en caso que esos animales fuesen comercializados.

Además de los detenidos había dos menores de edad sin sus padres, por lo que intervino el ETI de Luján de Cuyo.

Además de los dos detenidos, en el lugar había dos chicos sin los adultos responsables, por lo que la Policía le dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Luján de Cuyo, y los menores quedaron al resguardo de un familiar directo.