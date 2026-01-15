La Policía Rural realizó operativos en un puesto ubicado sobre la ruta 84, en Luján de Cuyo, donde dos hombres quedaron detenidos por maltrato animal además de detectar varias infracciones a las leyes sanitarias y ambientales. Recuperaron animales vivos, como cabezas de animales. Constataron que los cerdos tenían triquinosis, lo que puede afectar la salud pública.
Dos detenidos en un puesto de Luján por maltrato animal: constataron triquinosis en cerdos
El operativo fue en un puesto de la ruta 84, en Luján de Cuyo, donde dos hombres fueron detenidos por infracciones a las leyes sanitarias y ambientales
El allanamiento se realizó tras una investigación por maltrato animal, además de la violación de normativas de sanidad animal, residuos peligrosos, fauna silvestre y estupefacientes, según informó en Ministerio de Seguridad.
Fue durante el martes y estuvo a cargo de la Policía Rural, junto con la jefatura de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección provincial de Ganadería y también el área de bromatología de Luján de Cuyo.
Dos detenidos y la recuperación de animales vivos
El resultado del operativo fue el secuestro de una gran cantidad de elementos como cuchillos, boleadoras, resorteras, tramperos, jaulas y varios restos de animales silvestres, como cabezas de puma, jabalí, ciervo, vacas.
Además, encontraron varias aves protegidas que estaban en cautiverio y marihuana junto a una pipa.
En el lugar hallaron perros, caballos, cabras, ovejas y cerca de 60 cerdos, entre machos, hembras y lechones. Los especialistas que trabajaron en el procedimiento constataron que los cerdos tenían triquinosis debido a la alimentación basada en basura, residuos y estiércol.
Esto representa un grave peligro para la salud pública en caso que esos animales fuesen comercializados.
Además de los dos detenidos, en el lugar había dos chicos sin los adultos responsables, por lo que la Policía le dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Luján de Cuyo, y los menores quedaron al resguardo de un familiar directo.