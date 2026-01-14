Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido con un arma en la frontera con Chile

pistola 9 milimetros secuestrados en chile El Policía quedó detenido en Chile por intentar contrabandear una pistola por la frontera con Chile.

El Policía fue detenido en Chile

Por este motivo, un fiscal chileno dispuso que lo detengan y le incaute de la pistola y municiones que fueron avaluadas en 974.582 pesos chilenos.

En la mañana del martes el efectivo fue trasladado hasta la dependencia del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde una vez controlada la legalidad de su detención el fiscal Jorge Alfaro lo f imputó por tráfico de armas y contrabando.

El juez Raúl Valenzuela Rodríguez decretó como medidas cautelares la firma mensual y arraigo nacional, fijando una fianza de 2 millones de pesos chilenos, que en caso de pagarla le permitirá regresar a Argentina y efectuar la firma mensual en el Consulado Chileno en Buenos Aires.