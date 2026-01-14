Un Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido el lunes en el Complejo Los Libertadores por tratar de ingresar a Chile un arma de fuego y municiones.
Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido con un arma en la frontera con Chile
El efectivo llevaba una pistola 9 milímetros con balas. Primero intentó ocultárselas a los aduaneros y luego confesó que la llevaba
Según el diario Los Andes Online, el hecho ocurrió a las 20.30 cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó una casa rodante conducida por el efectivo.
Al consultarle si traía algo ilegal inicialmente dijo que no, pero cuando los funcionarios iban a revisar el vehículo terminó confesando que llevaba una pistola calibre 9 milímetros, 15 proyectiles y una bala que estaba en el cargador.
El Policía fue detenido en Chile
Por este motivo, un fiscal chileno dispuso que lo detengan y le incaute de la pistola y municiones que fueron avaluadas en 974.582 pesos chilenos.
En la mañana del martes el efectivo fue trasladado hasta la dependencia del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde una vez controlada la legalidad de su detención el fiscal Jorge Alfaro lo f imputó por tráfico de armas y contrabando.
El juez Raúl Valenzuela Rodríguez decretó como medidas cautelares la firma mensual y arraigo nacional, fijando una fianza de 2 millones de pesos chilenos, que en caso de pagarla le permitirá regresar a Argentina y efectuar la firma mensual en el Consulado Chileno en Buenos Aires.