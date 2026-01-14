Un hombre de 30 años falleció este miércoles por la noche en un accidente ocurrido sobre la ruta 146, a la altura del puente del río Diamante, en San Rafael. La víctima fue identificada como Ricardo Moreno, quien perdió la vida tras impactar su moto contra un guardarraíl.
Un hombre murió tras protagonizar un grave accidente en solitario en San Rafael
La víctima fatal fue identificada como Ricardo Moreno, de 30 años. El accidente ocurrió cerca del puente del río Diamante
El siniestro se registró cerca de las 19.50 y personal de la Comisaría 64° de Monte Comán se hizo presente en el lugar para realizar las primeras diligencias.
Según la reconstrucción policial preliminar, Moreno circulaba por la Ruta 143 en sentido sur a norte cuando, al llegar al cruce con la 146, por razones que aún se investigan, perdió el control de su rodado y chocó violentamente contra el guardarraíl lateral.
El hombre falleció en el lugar del accidente
Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar, pero el médico solo pudo constatar el fallecimiento del conductor.
Desde la oficina fiscal se ordenó el trabajo de Policía Científica para recabar evidencias y determinar las causas del accidente.
Personal especializado trabajó en la confección de las actuaciones correspondientes del accidente.