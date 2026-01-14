Un hombre murió tras protagonizar un grave accidente en solitario en San Rafael

El siniestro se registró cerca de las 19.50 y personal de la Comisaría 64° de Monte Comán se hizo presente en el lugar para realizar las primeras diligencias.

Según la reconstrucción policial preliminar, Moreno circulaba por la Ruta 143 en sentido sur a norte cuando, al llegar al cruce con la 146, por razones que aún se investigan, perdió el control de su rodado y chocó violentamente contra el guardarraíl lateral.