El accidente de cada día en la montaña, pero esta vez en Chile. El vuelco de un camión complicó el tránsito en la mañana de este miércoles en la Ruta 60 CH que une Argentina con el vecino país. Ocurrió en el sector de Riecillos, en la zona de Guardia Vieja.
Un accidente en la ruta a Chile afectó el tránsito cerca de Los Andes
Un camión de alto tonelaje volcó alrededor de las 10.15 de la mañana de este miércoles. Afectó el tránsito en la ruta que une Argentina con Chile
Las primeras imágenes que trascendieron mostraron un camión de alto tonelaje volcado y atravesado en el medio de la Ruta 60 CH, entre Riencillos y Los Azules, en Guardia Vieja, Chile.
Varios conductores que circulaban por ese camino se bajaron para auxiliar al camionero, quien estaba consciente y en buen estado general. En pocos minutos llegó personal de emergencias médicas del SAMU quienes lo asistieron por los golpes que sufrió y el shock por el accidente.
Trabajan en el lugar los bomberos chilenos y se intenta normalizar la circulación.
