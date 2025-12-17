Un accidente en la ruta a Chile afectó el tránsito cerca de Los Andes

Las primeras imágenes que trascendieron mostraron un camión de alto tonelaje volcado y atravesado en el medio de la Ruta 60 CH, entre Riencillos y Los Azules, en Guardia Vieja, Chile.

accidente camión ruta 60 Otra perspectiva del accidente en la ruta que conecta Argentina y Chile.

Varios conductores que circulaban por ese camino se bajaron para auxiliar al camionero, quien estaba consciente y en buen estado general. En pocos minutos llegó personal de emergencias médicas del SAMU quienes lo asistieron por los golpes que sufrió y el shock por el accidente.