La amenaza de Nicolás Maduro a Kast, presidente en Chile: "Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano"

Durante su campaña y posterior discurso tras la victoria, Kast centró buena parte de su discurso en la seguridad y la migración irregular, proponiendo políticas más estrictas, incluido un plan llamado “Escudo Fronterizo” que contempla medidas como muros fronterizos, drones con reconocimiento facial y sanciones para empleadores que contraten migrantes sin documentación.

La posición de Kast ha generado preocupación especialmente entre las comunidades venezolanas en Chile que en 2023 sumaban más de 250.000 personas sin documentación y que ahora ven con inquietud posibles cambios en su estatus legal y condiciones de vida.

Derechos de migrantes y advertencias diplomáticas

En su intervención, Maduro no solo criticó el enfoque de Kast, sino que también hizo un llamado explícito a que se respeten los derechos constitucionales de los venezolanos que viven en Chile. Afirmó que estos migrantes son “gente de bien” que trabaja, produce y contribuye en la sociedad chilena y que, por ello, deben recibir trato respetuoso y legal conforme a la carta magna chilena.

Además, el líder venezolano anunció un plan especial para apoyar a quienes deseen regresar a Venezuela, bajo el programa “Vuelta a la Patria”, coordinado por su gobierno. Maduro afirmó que ofrecería asistencia jurídica, diplomática y logística para facilitar el retorno de sus ciudadanos.

Este tipo de declaraciones elevan la tensión diplomática entre ambos países, abriendo un frente de confrontación que va más allá de la retórica interna y toca directamente a comunidades en el exterior.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Impacto regional: migración, política y polarización

El cruce verbal entre Maduro y Kast se enmarca en un contexto más amplio de polarización política en la región, donde temas como seguridad y migración han cobrado protagonismo en campañas electorales y discursos políticos. La victoria de Kast, en particular, ha sido interpretada como parte de una tendencia a la derecha en varios países latinoamericanos.

Para los migrantes venezolanos que representan uno de los éxodos más grandes de la región con millones fuera de su país este tipo de tensiones representa incertidumbre sobre su futuro y su seguridad legal en naciones receptoras.

¿Qué se espera ahora?

La advertencia de Maduro puede tener múltiples efectos: desde reforzar la defensa diplomática de Venezuela ante gobiernos que implementen políticas migratorias estrictas, hasta tensar las relaciones bilaterales con Chile en un momento delicado.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos observan de cerca el impacto potencial de los discursos oficiales en la vida diaria de los migrantes, y analizan cómo las nuevas políticas chilenas equilibrarán la seguridad con el respeto de derechos fundamentales de las personas que han hecho del país un nuevo hogar.