Habrá segunda vuelta en Colombia: De la Espriella y Cepeda definirán el sucesor de Petro

La tercera ubicación en las preferencias de los votantes la ocupó la legisladora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con el 6,92% de los apoyos parlamentarios y civiles recopilados. De esta forma, quedó sustancialmente alejada de las dos fuerzas mayoritarias que polarizaron el debate de la opinión pública.

Elecciones presidenciales en Colombia 2

Modelos contrapuestos para definir las elecciones en Colombia

La campaña rumbo al balotaje que se desarrollará el domingo 21 de junio presentará dos visiones institucionales diferenciadas sobre la administración del Estado y las políticas de orden público. La plataforma de De la Espriella, referenciada en la agrupación Defensores de la Patria, plantea suspender los procesos formales de diálogo con organizaciones armadas irregulares, enfatizando un incremento en la operatividad de las fuerzas militares y policiales en zonas de conflicto.

La propuesta oficialista de Iván Cepeda buscará darle continuidad a los lineamientos trazados por la actual gestión gubernamental encabezada por el presidente saliente, Gustavo Petro. Este sector defiende el sostenimiento del plan integral denominado "paz total", el cual promueve la resolución pacífica de controversias y las negociaciones bilaterales como herramienta principal para mermar los índices de conflictividad interna.

Las misiones de observación internacional desplegadas en las distintas regiones reportaron que las elecciones en Colombia transcurrieron de forma mayormente pacífica en las 118.346 mesas que se dispusieron para habilitar el ejercicio del derecho al voto. Un operativo integrado por unos 248.000 efectivos de seguridad custodió el desarrollo regular del evento en los centros habilitados.

La participación y los desafíos hacia el balotaje definitivo

De acuerdo con las estadísticas difundidas por los boletines institucionales del organismo de control electoral, un total de 23.781.038 ciudadanos ejercieron su voto sobre un padrón potencial apto superior a los 41 millones de personas habilitadas. Esta afluencia a las urnas superó las marcas registradas en la primera fase del proceso presidencial acontecido en el año 2022.

El debate venidero se concentrará en la capacidad que demuestren ambos contendientes para atraer el caudal de sufragios que acompañó a las opciones minoritarias en el escrutinio, tales como el sector que respaldó a Sergio Fajardo, quien sumó el 4,26% de las voluntades ciudadanas totales.

El censo electoral en el exterior, asimismo, quedará facultado para sufragar durante la semana previa que transcurrirá entre el 15 y el 21 de junio, de conformidad con la reglamentación vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades consulares. El escrutinio final de esta primera instancia comenzará a definirse en las próximas horas para dar inicio formal a la nueva campaña de cara al 21 de junio.