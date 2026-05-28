Sebastián Villa rompió el silencio luego de no ser convocado al Mundial con la Selección de Colombia. 

Luego de no ser convocado al Mundial por Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia, Sebastián Villa viajó desde Bogotá a Bolivia para cumplir con el compromiso que le faltaba en Libertadores con Independiente Rivadavia. Tras la victoria, el colombiano rompió el silencio sobre el hecho de no ser citado a la próxima Copa del Mundo.

Qué dijo Sebastián Villa luego de no ser convocado al Mundial con la Selección de Colombia

Tras la goleada de Independiente ante Bolívar, Sebastián Villa conversó con la prensa sobre el hecho de no ser citado para la Copa del Mundo con la Selección de Colombia. "Es un momento difícil", señaló el capitán de la Lepra, quien formó parte de la lista preliminar del combinado cafetero que dio a conocer Néstor Lorenzo hace algunos días.

"Tengo a Dios en mi corazón que es lo más importante, y a mi familia que me respalda. Voy a seguir trabajando para poder estar", agregó el colombiano luego del triunfo de la Lepra en Santa Cruz de la Sierra.

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El gol agónico de VILLA para que Independiente Rivadavia desfile en la zona de grupos#libertadores pic.twitter.com/sm4K5NXKvI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 28, 2026

Villa no quiso profundizar en el asunto luego de ser consultado sobre el diálogo que tuvo con Néstor Lorenzo, el DT de la Selección de Colombia, al no ser citado. "El técnico habló conmigo pero de ese tema no quiero hablar. Ahora me enfoco en seguir haciendo las cosas bien y seguir representado de la mejor manera a Independiente Rivadavia".

Los deseos de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia

El triunfo ante Bolívar cerró un semestre laureado para la Lepra, un semestre en el que el Azul fue protagonista en los tres frentes que compitió y se impuso a rivales de renombre, nacionales e internacionales. Además, fue el mejor de la fase de grupos de la Libertadores junto a Flamengo (que solo lo supera por diferencia de gol), convirtiéndose en uno de los mejores debutantes de la historia de certamen.

Embed - Idolos y Anonimos on Instagram: "“ES DIFÍCIL PARA MÍ NO IR AL MUNDIAL”. “HABLÉ CON EL TÉCNICO POR EL TEMA”. La palabra de Sebastián Villa, delantero de la Lepra, luego de la victoria 3 a 1 ante Bolívar por la fecha 6 de la Copa Libertadores. #IndependienteRivadavia #CSIR #Bolívar #FYP #paratiiiiiiiiiiiiiii" View this post on Instagram

Luego de una victoria más en Copa Libertadores, Sebastián Villa remarcó la importancia del triunfo ante Bolívar y dejó un claro mensaje: "Estamos para grandes cosas con mis compañeros y se está viendo reflejado. Somos un equipo muy humilde, tenemos muy buenos jugadores y hambre de gloria".

El capitán de Independiente Rivadavia viajó desde Colombia a Bolivia para poder estar en el último partido del semestre y luego iniciar el receso tras un semestre en el que volvió a ser determinante para el Azul. Me preparo siempre para estar, mis compañeros me ayudan. Llegué en la ayer en la noche y después fue un buen partido", señaló al respecto. "Muy contento con esta victoria, muy importante para nosotros. Ahora tenemos que pensar en todo lo que viene", cerró.