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El premio millonario que ganó el Crystal Palace por ser campeón de la Conference League ante el Rayo Vallecano

Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano 

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Crystal Palace alcanzó la gloria a nivel continental.

Crystal Palace alcanzó la gloria a nivel continental.

Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1 a 0 a Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig.

El conjunto londinense, con el arquero argentino Walter Benítez en el banco de suplentes, conquistó así su primer título internacional y sumó la tercera corona en apenas dos años (había ganado la FA Cup y la Community Shield), en el ciclo más exitoso desde su fundación como club de primera división, siempre bajo la conducción técnico de Oliver Glasner.

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Crystal Palace es el mejor de la Conference League.

Crystal Palace es el mejor de la Conference League.

El encuentro tuvo un desarrollo cerrado y táctico durante la primera mitad. Ninguno de los dos equipos asumió demasiados riesgos y el gol del campeón lo marcó el francés Jean-Philippe Mateta.

Rayo Vallecano, con el arquero argentino Augusto Batalla y en la primera final internacional de su historia, intentó manejar la pelota, aunque se encontró con un Crystal Palace muy ordenado en defensa, replegado en su campo y preparado para asegurar una consagración histórica en Leipzig, Alemania.

Supremacía inglesa en las copas europeas

  • Crystal Palace es el 12do club inglés que gana un título en Europa. Italia (10), Alemania (9) y España (7) lo siguen.
  • Crystal Palace se clasificó a la Europa League 2026/27
  • Chelsea había sido el último campeón de la Conference League.
  • Aston Villa ganó la Europa League y Arsenal puede ganar la Champions este sábado.

Cuánto ganó el Crystal Palace por ser campeón de la Conference League

Por ser campeón de la UEFA Conference League Crystal Palace recibe un premio directo de 7 millones de euros solo por ganar la final contra 4 millones de euros para el Rayo por ser finalista.

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A esto hay que sumarle

  • Por clasificar a la fase de liga: 3,17 millones de euros.
  • Por partido en fase de liga: 400.000 euros por victoria y 133.000 euros por empate. (1,33
  • Octavos de final: 800.000 euros.
  • Cuartos de final: 1,3 millones de euros.
  • Semifinales: 2,5 millones de euros.

El conjunto inglés recibió 18,5 millones de euros en premios de la UEFA y un pasaje a la Europa League de la próxima temporada.

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