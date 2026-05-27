El premio millonario que ganó el Crystal Palace por ser campeón de la Conference League ante el Rayo Vallecano

Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1 a 0 a Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig.
Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano
Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1 a 0 a Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig.
El conjunto londinense, con el arquero argentino Walter Benítez en el banco de suplentes, conquistó así su primer título internacional y sumó la tercera corona en apenas dos años (había ganado la FA Cup y la Community Shield), en el ciclo más exitoso desde su fundación como club de primera división, siempre bajo la conducción técnico de Oliver Glasner.
El encuentro tuvo un desarrollo cerrado y táctico durante la primera mitad. Ninguno de los dos equipos asumió demasiados riesgos y el gol del campeón lo marcó el francés Jean-Philippe Mateta.
Rayo Vallecano, con el arquero argentino Augusto Batalla y en la primera final internacional de su historia, intentó manejar la pelota, aunque se encontró con un Crystal Palace muy ordenado en defensa, replegado en su campo y preparado para asegurar una consagración histórica en Leipzig, Alemania.
Por ser campeón de la UEFA Conference League Crystal Palace recibe un premio directo de 7 millones de euros solo por ganar la final contra 4 millones de euros para el Rayo por ser finalista.
A esto hay que sumarle
El conjunto inglés recibió 18,5 millones de euros en premios de la UEFA y un pasaje a la Europa League de la próxima temporada.