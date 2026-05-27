Andes Talleres le ganó a Jockey y alzó el trofeo de la Copa de Campeones de FEFUSA

Andes Talleres alzó su primer título del año

La Copa de Campeones de FEFEFUSA constó de tres instancias y de ocho equipos. Los mejores de la temporada 2025 dijeron presente en una competencia que quedó en manos de Andes Talleres.

Del torneo participaron:

Campeón Anual de la FSP

Andes Talleres

Campeón Copa Mendoza

Jockey Club

Campeones Serie A

CUC

Universidad Maza

Campeones Serie B

Independiente Rivadavia B

Ramef

Alianza Guaymallén

Ujenvi

Los cuartos de final, que tuvieron lugar el domingo 17 de mayo en el Salvador Bonnano, arrojaron los siguientes resultados:

Jockey Club 4-2 Ramef

4-2 Ramef Andes Talleres 11-0 Alianza Guaymallén

11-0 Alianza Guaymallén CUC 3-2 Independiente Rivadavia

Ujenvi 2-0 Universidad Maza

Las semifinales, que se disputaron el sábado 23 en el Vicente Polimeni, se jugaron de la siguiente manera:

Jockey Club 8-0 Ujenvi

8-0 Ujenvi Andes Talleres 5-1 CUC

Copa de campeones FEFUSA Así quedó el cuadro final de la Copa de Campeones de FEFUSA.

La final, que tuvo lugar en el mismo escenario, se jugó el lunes 25:

Andes Talleres 2-1 Jockey Club

La Gata Fernández, uno de los héroes de Andes Talleres

Gastón Fernández, emblema de Andes Talleres, fue el autor del primer gol en la final. Tras el encuentro enfrentó los micrófonos de Futsal de Primera y expresó sus emociones.

Este es el tercer título de la Gata con el Matador: "Veníamos muy salados, pero por suerte este último año y medio se destrabó algo lindo. Esperamos seguir ganando cosas importantes, el club así te lo demanda. Ahora a apuntar todo al Torneo Apertura. A seguir entrenando para poder seguir ganando cosas".

Sobre el rival de turno, un viejo conocido en instancias definitivas, soltó: "Felicito a los chicos del Jockey. Fuimos los dos mejores de la temporada pasada. Hemos jugado muchísimos partidos, nos conocemos mucho. Es por detalles. Hoy lo merecimos nosotros. Todo el respeto para ellos".

Embed - Futsal de Primera on Instagram: "#CopaDeCampeones Voces de protagonistas. Ahora festeja más seguido. Gastón Fernández, que hasta hace un año no tenía títulos con Talleres, hoy ya suma tres. Autor de uno de los goles de la final, esto expresó la Gata @martinpereyra14" View this post on Instagram

Al ser consultado sobre qué llevó a Talleres a ser nuevamente campeón, manifestó: "Salimos campeones por todo el trabajo que se hace en el club. Desde el cuerpo técnico a los padres que vienen a alentar. Se hace un trabajo gigante. Somos unos privilegiados que tenemos que preocuparnos solo de venir a jugar. Esto es gracias a todo ese esfuerzo".

"El club y el cuerpo técnico te lo demandan. Es algo que se trabaja todos los días. Este año vamos a jugar cinco torneos y apuntamos a ganarlos a todos", sentenció el referente y emblema del Matador.