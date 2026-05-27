En 1970 Japón construyó casas futuristas como piezas de lego: medio siglo después siguen sin saber cómo repararlas

El proyecto de Japón se compone de dos torres o núcleos estructurales de once y trece pisos de altura que incorporan los servicios e instalaciones, a los que se adosan 140 cápsulas de 8 tipologías diferentes. El conjunto se completa con una planta baja que ubica una cafetería y una primera planta donde se encuentran oficinas.

Pese a que las cápsulas utilizadas como casas estaban muy bien equipadas, el precio elevado de éstas, debido al alto coste de fabricación y la situación del edificio en uno de los barrios más caros de Tokio hizo que fueran compradas en su mayoría por empresas y no por propietarios particulares. Sin embargo, ese no fue el mayor problema.

La Nakagin Capsule Tower

¿Por qué estás casas de Japón no se pueden reparar?

El plan original era que cada cápsula (cada habitación) se pudiera quitar y poner de forma independiente cada 25 años. Sin embargo, los ingenieros cometieron un error crítico de diseño: atornillaron las cápsulas unas encima de otras. Las casas acumularon 50 años de deterioro sin el mantenimiento adecuado, presentando graves problemas de óxido, goteras y presencia de amianto. En 2010 colapsaron las tuberías de agua caliente, dejando a los residentes sin ese servicio de forma permanente.

Por otro lado, cada una de las 140 cápsulas pertenecía a una persona diferente. Algunos dueños querían salvar el edificio, pero la mayoría no tenía el dinero necesario. Reparar cada cápsula costaba cerca de 75,000 dólares. Sumado a esto en los años 70 se usaba mucho el asbesto (amianto) para aislar los edificios del frío y del fuego. Años después se descubrió que este material causa cáncer. La Nakagin Capsule Tower estaba llena de asbesto. Para poder hacer cualquier reparación legalmente en Japón, primero se tenía que retirar este material con trajes especiales y tecnología muy costosa.