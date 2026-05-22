Japón se transformará en el primer país de la historia en enviar un satélite de madera al espacio

lingo sat Los ingenieros japoneses enfrentaron diversos desafíos a la hora de diseñar este satélite.

El desafío para Japón

La supervivencia en el espacio exterior exige una resistencia extrema debido a los giros orbitales que ocurren cada noventa minutos. El satélite experimenta cambios bruscos de temperatura al pasar constantemente de la luz solar directa a la sombra planetaria.

Estas variaciones térmicas generan tensiones en las uniones de los materiales, ya que los elementos se expanden y contraen de forma diferente.

Artesanos especializados trabajaron paneles de cuatro milímetros de grosor con tolerancias de precisión milimétrica para cumplir con los estándares de seguridad de la estación. Los resultados iniciales demostraron que la estructura soportó el vacío exterior sin sufrir deformaciones ni daños en la superficie.

Aunque existieron dificultades con las comunicaciones terrestres por fallas de antenas, la resistencia física del aparato resultó exitosa.

satelite japon Japón busca comenzar a solucionar el problema de la basura espacial.

Evolución del satélite

Los investigadores ya planifican el lanzamiento de una versión mejorada denominada LignoSat-1R para solucionar las fallas de transmisión terrestre detectadas. Una variante posterior incluirá antenas planas internas y evaluará el establecimiento de redes de comunicación útiles para zonas afectadas por catástrofes naturales.

Estudios recientes confirman que ciertos grosores de paneles vegetales igualan la capacidad de protección contra la radiación que ofrecen las estructuras tradicionales de aluminio. El avance científico del satélite abre un camino para la ingeniería aeroespacial que une los conocimientos antiguos con las necesidades ecológicas actuales de Japón.