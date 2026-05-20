El nuevo problema de Japón: no pueden contener a los jabalíes radioactivos

Los descendientes de aquellos porcinos escaparon hacia los bosques y comenzaron a mezclarse con el jabalí salvaje autóctono. Esta situación derivó en el nacimiento de una nueva población híbrida que prolifera sin control en la zona de exclusión nuclear.

Reproducción sin freno

Un grupo de científicos de las universidades de Fukushima e Hirosaki analizó el ADN de los animales recolectados durante varios años. Shingo Kaneko, experto de la Universidad de Fukushima, señaló: “Mientras que se ha sugerido previamente que la hibridación entre cerdos asilvestrados y jabalíes salvajes puede contribuir al crecimiento de la población, este estudio demuestra que el rápido ciclo reproductivo de los cerdos domésticos se hereda a través del linaje materno”.