Inicio Mundo Japón
Por Fukushima

El nuevo problema de Japón: no pueden contener a los jabalíes radioactivos

La cruza genética entre cerdos y jabalíes generó una superpoblación difícil de controlar en los alrededores de la planta nuclear de Fukushima, en Japón

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Japón no puede controlar el crecimiento de la población de jabalíes.

Japón no puede controlar el crecimiento de la población de jabalíes.

Un sismo de gran magnitud provocó un desastre en la costa noreste de Japón durante el año 2011. Aquel incidente afectó de forma directa a la central de Fukushima. La evacuación inmediata de miles de personas provocó el abandono de animales domésticos en las granjas locales, incluidos los cerdos.

Los descendientes de aquellos porcinos escaparon hacia los bosques y comenzaron a mezclarse con el jabalí salvaje autóctono. Esta situación derivó en el nacimiento de una nueva población híbrida que prolifera sin control en la zona de exclusión nuclear.

Reproducción sin freno

Un grupo de científicos de las universidades de Fukushima e Hirosaki analizó el ADN de los animales recolectados durante varios años. Shingo Kaneko, experto de la Universidad de Fukushima, señaló: “Mientras que se ha sugerido previamente que la hibridación entre cerdos asilvestrados y jabalíes salvajes puede contribuir al crecimiento de la población, este estudio demuestra que el rápido ciclo reproductivo de los cerdos domésticos se hereda a través del linaje materno”.

jabali nuclear
El ADN de los cerdos dom&eacute;sticos complic&oacute; el problema de los jabal&iacute;es radioactivos en Jap&oacute;n.

El ADN de los cerdos domésticos complicó el problema de los jabalíes radioactivos en Japón.

A diferencia del jabalí silvestre que suele reproducirse una sola vez al año, la variante híbrida mantiene la capacidad de multiplicarse de forma constante. Este factor acelera el recambio generacional y dificulta las tareas de control de las autoridades de Japón.

Una mutación en el corazón de Japón

Los análisis biológicos demostraron que las características genéticas de los cerdos disminuyen con el paso de las generaciones. Los animales con linaje materno porcino ya superaron las cinco etapas de cruza biológica con los ejemplares salvajes.

Los investigadores afirman que este fenómeno reproductivo ocurre también en otros puntos del planeta donde conviven cerdos silvestres y jabalíes. El estudio de este caso particular en Japón permite predecir los riesgos de un crecimiento poblacional desmedido en áreas bajo condiciones extremas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar