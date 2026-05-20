El nuevo problema de Japón: no pueden contener a los jabalíes radioactivos

Un sismo de gran magnitud provocó un desastre en la costa noreste de Japón durante el año 2011. Aquel incidente afectó de forma directa a la central de Fukushima. La evacuación inmediata de miles de personas provocó el abandono de animales domésticos en las granjas locales, incluidos los cerdos.
Los descendientes de aquellos porcinos escaparon hacia los bosques y comenzaron a mezclarse con el jabalí salvaje autóctono. Esta situación derivó en el nacimiento de una nueva población híbrida que prolifera sin control en la zona de exclusión nuclear.
Reproducción sin freno
Un grupo de científicos de las universidades de Fukushima e Hirosaki analizó el ADN de los animales recolectados durante varios años. Shingo Kaneko, experto de la Universidad de Fukushima, señaló: “Mientras que se ha sugerido previamente que la hibridación entre cerdos asilvestrados y jabalíes salvajes puede contribuir al crecimiento de la población, este estudio demuestra que el rápido ciclo reproductivo de los cerdos domésticos se hereda a través del linaje materno”.
A diferencia del jabalí silvestre que suele reproducirse una sola vez al año, la variante híbrida mantiene la capacidad de multiplicarse de forma constante. Este factor acelera el recambio generacional y dificulta las tareas de control de las autoridades de Japón.
Una mutación en el corazón de Japón
Los análisis biológicos demostraron que las características genéticas de los cerdos disminuyen con el paso de las generaciones. Los animales con linaje materno porcino ya superaron las cinco etapas de cruza biológica con los ejemplares salvajes.
Los investigadores afirman que este fenómeno reproductivo ocurre también en otros puntos del planeta donde conviven cerdos silvestres y jabalíes. El estudio de este caso particular en Japón permite predecir los riesgos de un crecimiento poblacional desmedido en áreas bajo condiciones extremas.