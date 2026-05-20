Impactante: un participante de Survivor sufrió la amputación de su pierna y suspendieron el reality

El joven de 22 años tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital más cercano debido a la gravedad de las lesiones en sus extremidades inferiores.

Stavros Floros, sufrió un grave accidente en la competencia y perdió una pierna.

El accidente ocurrió en la isla Saona, lugar de República Dominicana donde se graba el reality show para distintos países. De acuerdo con la información que compartió el conductor del programa durante la última emisión, el accidente ocurrió cuando Floros realizaba actividades acuáticas.

El joven aprovechó un descanso entre grabaciones para hacer pesca submarina. Cabe recordar que en este reality show, los participantes que se encuentran en desventaja deben suministrar sus alimentos y, en algunas ocasiones, pescan para tener más comida.

Mientras Floros realizaba esta actividad, una lancha de motor, aparentemente de giro turístico, se acercó demasiado a la zona donde se encontraba y no se percató de su presencia.

Las extremidades inferiores de Floros habrían sido alcanzadas por las hélices del motor de la lancha provocándole graves lesiones en ambos pies.

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De inmediato, la producción del reality show auxilió a Floros y lo trasladó al hospital más cercano. Ya en el centro médico, se determinó que las lesiones que sufrió en el pie izquierdo eran demasiado graves y se debía amputar la pierna, mientras que el pie derecho se encuentra en recuperación.

Tras lo ocurrido, el programa publicó un comunicado en sus redes sociales para compartir información sobre el estado de salud del participante.

“Nuestro Stavros está fuera de peligro. Está ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) habiendo recuperado la conciencia por completo, mientras se evalúa su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos en cuanto su estado de salud lo permita. Nuestros pensamientos están con él y con su familia, que pronto estará a su lado”, fue la explicación de la producción.

Fuente: milenio.com