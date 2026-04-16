En medio de las repercusiones por Gran Hermano 2026: Generación Dorada en Argentina, espectadores de todo el mundo están fanatizados con el reality español La Cárcel de los Gemelos Dúo.
Qué es "La cárcel de los gemelos" el reality sin censura donde están Furia y Coti Romero
Los detalles más escandalosos del reality español donde Coti Romero y Furia Scaglione terminaron a los golpes.
El formato que está causando furor en las redes sociales es un reality producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como “Zona Gemelos”. A diferencia de éxitos como Gran Hermano o Masterchef que se emiten por televisión, "La cárcel de los gemelos" se ve en plataformas de streaming como YouTube y Kick.
Su debut fue el 12 de octubre de 2025, pero fue cancelado en la madrugada del 13 de octubre, tras menos de nueve horas de emisión con el nombre de "La casa de los Gemelos". El 15 de marzo de 2026 regresó con una nueva temporada, esta vez con el nombre de "La cárcel de los gemelos".
Si bien está inspirado en Gran Hermano, este reality permite la violencia, dura tres semanas y no tiene reglas ni censura. Esta segunda edición simula una cárcel en la que los participantes permanecen encerrados y son grabados las 24 horas del día. Con celdas compartidas ente parejas, comida de prisión, y tiempo limitado en el patio, los famosos deben enfrentarse a distintas pruebas para ganar el premio final de 250.000 euros.
Quiénes participan de la Cárcel de los Gemelos
Coti Romero y Furia Scaglione forman parte de la segunda temporada así como también el youtuber argentino Maxi Miller, famoso por su frase “hola, niños”.
También se sumaron los creadores de contenido españoles como Frank Cuesta, Aída Nízar, La Falete y José Labrador, quien fue expulsado de "La casa de los gemelos" por un enfrentamiento físico con otra participante.
Preocupación por la salud de Coti Romero
Coti Romero ingresó al polémico reality español La Cárcel de los Gemelos Dúo y tuvo un furioso cruce con La Falete que le tiró una botella de gaseosa.
Tras esta bienvenida, Coti Romero generó preocupación y alerta en sus compañeros cuando se desvaneció pidiendo por aire.“¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una participante al verla sentada en el piso.
“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”, dijo Coti Romero mientras la producción intervenía para retirarla de la celda y trasladarla a un centro de salud.