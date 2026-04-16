Qué es "La cárcel de los gemelos" el reality sin censura donde están Furia y Coti Romero

furia coti carcel de los gemelos Furia Scaglione y Coti Romero se sumaron a "La cárcel de los gemelos".

Si bien está inspirado en Gran Hermano, este reality permite la violencia, dura tres semanas y no tiene reglas ni censura. Esta segunda edición simula una cárcel en la que los participantes permanecen encerrados y son grabados las 24 horas del día. Con celdas compartidas ente parejas, comida de prisión, y tiempo limitado en el patio, los famosos deben enfrentarse a distintas pruebas para ganar el premio final de 250.000 euros.

Quiénes participan de la Cárcel de los Gemelos

Coti Romero y Furia Scaglione forman parte de la segunda temporada así como también el youtuber argentino Maxi Miller, famoso por su frase “hola, niños”.

También se sumaron los creadores de contenido españoles como Frank Cuesta, Aída Nízar, La Falete y José Labrador, quien fue expulsado de "La casa de los gemelos" por un enfrentamiento físico con otra participante.

Preocupación por la salud de Coti Romero

Coti Romero ingresó al polémico reality español La Cárcel de los Gemelos Dúo y tuvo un furioso cruce con La Falete que le tiró una botella de gaseosa.

Tras esta bienvenida, Coti Romero generó preocupación y alerta en sus compañeros cuando se desvaneció pidiendo por aire.“¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una participante al verla sentada en el piso.

coti romero ataque carcel de los gemelos Coti Romero tuvo un ataque de pánico en la Cárcel de los Gemelos.

“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”, dijo Coti Romero mientras la producción intervenía para retirarla de la celda y trasladarla a un centro de salud.