Nazarena Vélez explotó en vivo en LAM luego de que Federico Bal hablara de lo sucedido con Barbie Vélez años atrás y ahora Yanina Latorre dio detalles de su participación en el conflicto.
Yanina Latorre le pidió perdón a Nazarena Vélez tras su llanto en televisión
El descargo de Yanina Latorre tras la explosión de Nazarena Vélez por los dichos de Fede Bal. Los detalles
En su descargo, Nazarena Vélez recordó que en el momento de la escandalosa separación y denuncias judiciales entrecruzadas, Yanina Latorre defendió y transmitió información que recibió por parte de Federico Bal y su entorno.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre confirmó los dichos de Nazarena Vélez y reveló los datos más fuertes de su conversación con la ex vedette. "Le pedí disculpas a Nazarena. Uno cuando trabaja de esto, se pone de un lado y del otro. Sí le pedí disculpas, pero sigo pensando lo que pienso. No tengo derecho a lastimar a ninguna porque es muy doloroso", manifestó en SQP.
"Le creí el cuento que contó Fede Bal y seguramente, en ese momento, vehementemente lo defendí como si fuese la madre. Me equivoqué en la manera de la que hablé de la hija de Nazarena y estaban sufriendo", reconoció Yanina impactada por el llanto de Nazarena.
Carmen Barbieri le respondió a Nazarena Vélez
Tras el furioso descargo de Barbie Vélez pidiéndole a Fede Bal que deje de hablar del tema, Nazarena Vélez rompió en llanto y Carmen Barbieri no se quedó callada.
"Yo no hablo de otra gente. Escuché ayer algunas cosas que no son ciertas que se dijeron. Cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades, no me importa. Desde el dolor uno a veces dice cosas terroríficas",arrancó Carmen Barbieri ante las cámaras de Intrusos.
"Pasaron diez años, mi hijo ahora está en un quirófano y yo trabajando, no lo puedo acompañar y estoy muy preocupada, cada uno con sus problemas, que haya paz", cerró indignada.