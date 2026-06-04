Yanina Latorre le pidió perdón a Nazarena Vélez tras su llanto en televisión

"Le creí el cuento que contó Fede Bal y seguramente, en ese momento, vehementemente lo defendí como si fuese la madre. Me equivoqué en la manera de la que hablé de la hija de Nazarena y estaban sufriendo", reconoció Yanina impactada por el llanto de Nazarena.

Carmen Barbieri le respondió a Nazarena Vélez

Tras el furioso descargo de Barbie Vélez pidiéndole a Fede Bal que deje de hablar del tema, Nazarena Vélez rompió en llanto y Carmen Barbieri no se quedó callada.

"Yo no hablo de otra gente. Escuché ayer algunas cosas que no son ciertas que se dijeron. Cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades, no me importa. Desde el dolor uno a veces dice cosas terroríficas",arrancó Carmen Barbieri ante las cámaras de Intrusos.

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"Pasaron diez años, mi hijo ahora está en un quirófano y yo trabajando, no lo puedo acompañar y estoy muy preocupada, cada uno con sus problemas, que haya paz", cerró indignada.