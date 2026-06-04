El hijo de Florencia Peña le contestó a Laura Ubfal: "Ahora te..."

juan ubfal Juan Otero hundió a Laura Ubfal.

"Trabajas en Gran Hermano y nadie te quiere, trabajas en chimentos en LAM y nadie te quiere", siguió apuntando contra las actitudes de la rubia.

Laura Ubfal redobló contra Florencia Peña

Felipe, de 8 años, contó que le gusta una compañerita de colegio, pero que no quiereluego de los dichos del pequeño en su pro ser su novio porque la nena ‘ya fue novia de todo un aula’. “Ahí empieza todo Flor y no te diste cuenta. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas put…”, dijo Laura Ubfal indignada.

Lejos de dejarlo pasar, Florencia Peña hizo un feroz descargo. "Escuchar de mí que alguien dice en la tele que yo estoy criando un incel me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme".

ubfal flor peña Laura Ubfal hundió a Florencia Peña.

Laura Ubfal fue por más y redobló la apuesta defendiendo su opinión. “Muchísimas gracias, chicos. No les puede decir la cantidad de comentarios, es impresionante. Es prácticamente el 99 por ciento de la gente entendió todo”.

“Es lo único y es lo único que me calienta el corazón; que la gente entiende todo y más. Ustedes son muy inteligentes, saben de qué hablo, lo entienden y me deja muy tranquila”, cerró el tema Ubfal.