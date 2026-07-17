¡Qué pasó! Ángel de Brito trató de maleducada a Florencia Peña

Ángel de Brito hundió a Florencia Peña.

"Cuando se quiso defender de Canosa le pusimos LAM a disposición. Y daría notas sin cobrar en el circo", agregó revelando el detrás de las entrevistas que dio Florencia Peña noches atrás.

Florencia Peña defendió a Marley

Florencia habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.

Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.

Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.

"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.

Marley desmintió los rumores de pelea con Florencia Peña

Días antes, Marley se comunicó con Ángel de Brito y habló de su vínculo con Florencia Peña.

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.