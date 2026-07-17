Trasla reaparición pública de Florencia Peña en los medios, Ángel de Brito cuestionó su accionar y fue lapidario cuando le preguntaron su opinión sobre el escándalo de Florencia con Nicolás Occhiato.
¡Qué pasó! Ángel de Brito trató de maleducada a Florencia Peña
Impacto en las redes sociales por el descargo de Ángel de Brito contra Florencia Peña. Los detalles
De brito se animó a responder preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y habló de la polémica entre Florencia Peña, Occhiato y Luzu TV.
"Si vos eras Nico, hubieras echado a Florencia?", escribió un usuario y el conductor no se guardó nada. "Si yo fuera Florencia Peña sería menos maleducada y contestaría los mensajes", arrancó.
"Cuando se quiso defender de Canosa le pusimos LAM a disposición. Y daría notas sin cobrar en el circo", agregó revelando el detrás de las entrevistas que dio Florencia Peña noches atrás.
Florencia Peña defendió a Marley
Florencia habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.
Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.
Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.
"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.
Marley desmintió los rumores de pelea con Florencia Peña
Días antes, Marley se comunicó con Ángel de Brito y habló de su vínculo con Florencia Peña.
"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.