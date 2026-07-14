Tras semanas alejada de los medios, Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.
El descargo de Florencia Peña sobre Marley: "Se maneja como un alemanote"
Florencia Peña habló sin filtros sobre su relación con Marley tras su desvinculación de Luzu TV. Los detalles
Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.
Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.
"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.
Marley desmintió los rumores de pelea con Floencia Peña
Días antes, Marley se comunicó con Ángel de Brito y habló de su vínculo con Florencia Peña.
"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.
"Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia"."Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.