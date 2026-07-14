El descargo de Florencia Peña sobre Marley: "Se maneja como un alemanote"

"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.

Marley desmintió los rumores de pelea con Floencia Peña

Días antes, Marley se comunicó con Ángel de Brito y habló de su vínculo con Florencia Peña.

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.

"Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia"."Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.