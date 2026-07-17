Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi tras el anuncio del Galatasaray: hay video

La China Suárez y Mauro Icardi tras el anuncio del Galatasaray.

En el video se lo a Icardi llevando las compras de la China Suárez. "Mauro sin club y llevándole las bolsas a la China", escribieron en la cuenta de instagram de LAM.

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país

La China y Mauro terminaron sus vacaciones en Miami y según reveló el periodista Gustavo Méndez llegarán a Argentina este viernes.

En medio de dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras ser despedido por el Galatasaray, la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.

Según explicó Méndez, la fecha de su regreso estaba planeda en tanto que Icardi sigue evaluando ofertas de diferentes clubes, siendo Brasil una de sus opciones favoritas.

Días antes en Secretos Verdaderos, Luis Ventura aseguró que Icardi viajó a Miami por vacaciones y para tener una reunión con directivos de un club de Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más dinero que los clubes europeos.

Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en la noche de Miami

Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.

Mauro Icardi y la China Suárez en la BRESH de Miami.

Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.