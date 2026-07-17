En medio de las repercusiones por el despido de Mauro Icardi del Galatasaray, se viralizó un video del futbolista junto a la China Suárez en Miami.
Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi tras el anuncio del Galatasaray: hay video
El video que muestra cómo estan Mauro Icardi y la China Suárez luego de quedarse sin trabajo en Turquía.
Luego de que el Galatasaray publicara un anuncio confirmando el fin de la carrera de Mauro Icardi en el club, llamó la atención el silencio del jugador en sus redes sociales.
Si bien ni la China Suárez ni Mauro hicieron declaraciones sobre lo sucedido, la pareja fue grabada caminando por un shopping de Miami.
En el video se lo a Icardi llevando las compras de la China Suárez. "Mauro sin club y llevándole las bolsas a la China", escribieron en la cuenta de instagram de LAM.
La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país
La China y Mauro terminaron sus vacaciones en Miami y según reveló el periodista Gustavo Méndez llegarán a Argentina este viernes.
En medio de dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras ser despedido por el Galatasaray, la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.
Según explicó Méndez, la fecha de su regreso estaba planeda en tanto que Icardi sigue evaluando ofertas de diferentes clubes, siendo Brasil una de sus opciones favoritas.
Días antes en Secretos Verdaderos, Luis Ventura aseguró que Icardi viajó a Miami por vacaciones y para tener una reunión con directivos de un club de Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más dinero que los clubes europeos.
Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en la noche de Miami
Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.
Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.