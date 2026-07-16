Si bien anunció que viajaría a Miami donde están Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina Ojeda volvió a mostrarse en Argentina, ahora con un llamativo posteo luego de que el Galatasaray confirmara el fin de su contrato con Icardi.
El llamativo posteo de Ekaterina Ojeda tras el despido de Mauro Icardi del Galatasaray
Los seguidores quedaron sorprendidos con la foto de Ekaterina tras el fin de la carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray.
Lejos de Miami, Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina Ojeda sorprendió a sus seguidores publicando una foto desde el gimnasio a altas horas de la noche.
"No hay tal horario" escribió Ekaterina Ojeda junto a la selfie que llamó la atención ya que días antes la rubia anunciaba con bombos y platillos su viaje a Miami, minutos después que la China Suárez e Icardi se fotografiaran desde el avión.
También se viralizaron fotos de Ekaterina paseando por las calles de Buenos Aires. Además, la joven publicó stories en su cuenta de Instagram sin hacer ninguna referencia a su supuesta llegada a Miami. ¿Mintió?.
Ekaterina Ojeda contó detalles explosivos de su cruce con la China Suárez
Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.
Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.
"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.
Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.