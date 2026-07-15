El video de Wanda Nara tras el triunfo de la Selección argentina ¿con indirecta para Icardi?

Días antes, mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París provocando la furia del jugador.

La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami

Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.

Wanda Nara picanteó a Mauro Icardi desde París.

Wanda Nara se vengó de la China Suárez

Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.

Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.

Wanda Nara será la representante de Ekaterina Ojeda.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.