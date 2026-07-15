En medio del escándalo que generó su viaje a Europa, Wanda Nara se sumó a los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.
El video de Wanda Nara tras el triunfo de la Selección argentina ¿con indirecta para Icardi?
Explosión en las redes sociales por el festejo de Wanda Nara tras la derrota de Inglaterra. Los detalles
Si bien no estuvo presente en la cancha, Wanda Nara compartió un video grabado desde el estadio mostrando la celebración de los jugadores alentando a los hinchas de las tribunas.
"Vamos Argentina vamos", escribió Wanda Nara y no dudó en nombrar al encargado de grabar las imágenes, Maxi López, demostrando una vez más la buena relación que tiene con su ex.
Días antes, mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París provocando la furia del jugador.
La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami
Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.
En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.
Wanda Nara se vengó de la China Suárez
Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.