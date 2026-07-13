Mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara tomaba un avión junto a sus hijos hacia el verano europeo.
La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami
Explosión en las redes sociales por la última publicación de Wanda Nara desde sus vacaciones en París.
Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.
Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.
En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.
La condición que le puso Wanda Nara a Mauro Icardi para llevar sus hijas a Miami
Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no autorizó a sus hijas a viajar con Mauro y la China Suárez y en las últimas horas el juez tampoco dio su autorización por lo que la pareja tendrá que quedarse en Argentina hasta su regreso a Estambul.
Como si no fuera suficiente, en DDM dieron más detalles y revelaron que la única forma de que Mauro Icardi y la China viajen es que sea Wanda Nara quien lleve a sus hijas y que el futbolista pague todos sus gastos, incluídos el hotel y los pasajes de avión.
“Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”, dijo Zaffora lo que generó el enojo de Icardi que decidió suspender sus planes. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”, sentenció el periodista.