La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.

Wanda Nara picanteó a Mauro Icardi desde París.

La condición que le puso Wanda Nara a Mauro Icardi para llevar sus hijas a Miami

Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no autorizó a sus hijas a viajar con Mauro y la China Suárez y en las últimas horas el juez tampoco dio su autorización por lo que la pareja tendrá que quedarse en Argentina hasta su regreso a Estambul.

Como si no fuera suficiente, en DDM dieron más detalles y revelaron que la única forma de que Mauro Icardi y la China viajen es que sea Wanda Nara quien lleve a sus hijas y que el futbolista pague todos sus gastos, incluídos el hotel y los pasajes de avión.

“Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”, dijo Zaffora lo que generó el enojo de Icardi que decidió suspender sus planes. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”, sentenció el periodista.