Mauro Icardi y la China Suárez revolucionaron las redes sociales con postales posando desde el avión con rumbo a Miami y Wanda Nara anticipó su viaje a Milán.
Dónde viajó Wanda Nara tras la partida de la China Suárez e Icardi a Miami
La China SUárez y Mauro Icardi se fueron de vacaciones a Miami y Wanda Nara redobló la apuesta.
A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió una foto de los pasaportes en estuches Louis Vouitton agregando en cada uno las iniciales de los hijos que la acompañarán.
Benedicto López, Isabella Icardi, Francesca Icardi y Constantino López serán parte de las vacaciones de un mes en Europa, mientras que según la imagen, Valentino López no será de la partida.
Si bien no subió imagen, trascendieron videos de Wanda Nara en Ezeieza junto a su novio Martín Migueles, quien también viajaría junto a la familia.
Wanda Nara hundió a Mauro Icardi por salir de fiesta con la China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.
Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.
“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.
Además, trascendió que durante esa noche la China Suárez agarró de los pelos y le gritó a una joven que Mauro Icardi habría querido seducir a sus espaldas, robándose la atención de todos los presentes en el boliche.