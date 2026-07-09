Tras superar su crisis por el escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche, Mauro Icardi y la China Suárez, se tomarán unas vacaciones en Miami y Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados.
Qué hizo Wanda Nara tras enterarse del viaje de la China Suárez e Icardi a Miami
La reacción de Wanda Nara ante las lujosas vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi a Estados Unidos.
Luego de que se confirmara el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara estalló las redes sociales con la impactante bienvenida que preparó para sus hijas.
Francesca e Isabella terminaron su estadía con Mauro Icardi y regresaron a su casa de Nordelta donde Wanda Nara les organizó una mega bienvenida.
Fue la misma Wanda Nara quien publicó fotos msotrando los juegos y castillos inflables que instaló en su jardin para que las pequeñas disfruten con amigas.
Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda
Mientras siguen saliendo a la luz datos del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en un boliche, Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models y la joven ya tendría tres contratos cerrados.
Como si no fuera suficiente, Wanda Nara fue por más y le envió a Ekaterina Ojeda una caja entera con productos de maquillaje de su línea Wanda Nara Cosmetics que la rubia presumió en su cuenta de Instagram donde no deja de su sumar seguidores.
Días antes, Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por salir de fiesta con la China Suárez mientras pasa los días con sus hijas.
Furiosa, Wanda Nara acusó a Mauro de borracho y trasnochado, cuestionándolo por quedarse en el boliche hasta altas horas de la madrugada.