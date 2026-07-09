Qué hizo Wanda Nara tras enterarse del viaje de la China Suárez e Icardi a Miami

La bienvenida de Wanda Nara a sus hijas.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó fotos msotrando los juegos y castillos inflables que instaló en su jardin para que las pequeñas disfruten con amigas.

Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda

Mientras siguen saliendo a la luz datos del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en un boliche, Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.

Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models y la joven ya tendría tres contratos cerrados.

El regalo de Wanda Nara a Ekaterina Ojeda.

Como si no fuera suficiente, Wanda Nara fue por más y le envió a Ekaterina Ojeda una caja entera con productos de maquillaje de su línea Wanda Nara Cosmetics que la rubia presumió en su cuenta de Instagram donde no deja de su sumar seguidores.

Días antes, Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por salir de fiesta con la China Suárez mientras pasa los días con sus hijas.

Furiosa, Wanda Nara acusó a Mauro de borracho y trasnochado, cuestionándolo por quedarse en el boliche hasta altas horas de la madrugada.