Moria Casán probó los cosméticos de Wanda Nara y sorprendió con su calificación

Ekaterina Ojeda promocionó los productos de Wanda Nara.

“Parece que no son buenos...”, siguió Moria Casán picante en tanto resaltóel bajo perfil de la China Suárez y Mauro Icardi durante sus días en Buenos Aires.

Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi por su noche de fiesta

La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.

Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.

“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.

Wanda Nara criticó a Mauro Icardi por su noche de fiesta con la China Suárez.

Además, trascendió que durante esa noche la China Suárez agarró de los pelos y le gritó a una joven que Mauro Icardi habría querido seducir a sus espaldas, robándose la atención de todos los presentes en el boliche.