La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a perder la pulseada contra Wanda Nara y se quedaron sin su esperado viaje a Miami a días del partido de Argentina contra Cabo Verde.
¡Tremenda! La condición que le puso Wanda Nara a Mauro Icardi para llevar sus hijas a Miami
Salió a la luz la verdad detrás del escándalo por los planes de Mauro Icardi de viajar de vacaciones con la China Suárez y sus hijas.
Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no autorizó a sus hijas a viajar con Mauro y la China Suárez y en las últimas horas el juez tampoco dio su autorización por lo que la pareja tendrá que quedarse en Argentina hasta su regreso a Estambul.
Como si no fuera suficiente, en DDM dieron más detalles y revelaron que la única forma de que Mauro Icardi y la China viajen es que sea Wanda Nara quien lleve a sus hijas y que el futbolista pague todos sus gastos, incluídos el hotel y los pasajes de avión.
“Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”, dijo Zaffora lo que generó el enojo de Icardi que decidió suspender sus planes. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”, sentenció el periodista.
Wanda Nara se vengó de la China Suárez
Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.
Acusan a Ekaterina Ojeda de robanovios
Ekaterina Ojeda habló en Intrusos confirmando que fue Mauro Icardi quien la miró toda la noche, se acercó a hablarle y hasta trató de besarla a espaldas de la China Suárez.
A pesar de las declaraciones de Ekaterina, las redes sociales estallaron con comentarios y posteos de otras mujeres acusándola de "roba novios" y de ser ella la que busca a los hombres en los boliches.