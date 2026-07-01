¡Tremenda! La condición que le puso Wanda Nara a Mauro Icardi para llevar sus hijas a Miami

“Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”, dijo Zaffora lo que generó el enojo de Icardi que decidió suspender sus planes. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”, sentenció el periodista.

Wanda Nara se vengó de la China Suárez

Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.

Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.

Wanda Nara será la representante de Ekaterina Ojeda.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.

Acusan a Ekaterina Ojeda de robanovios

Ekaterina Ojeda habló en Intrusos confirmando que fue Mauro Icardi quien la miró toda la noche, se acercó a hablarle y hasta trató de besarla a espaldas de la China Suárez.

A pesar de las declaraciones de Ekaterina, las redes sociales estallaron con comentarios y posteos de otras mujeres acusándola de "roba novios" y de ser ella la que busca a los hombres en los boliches.