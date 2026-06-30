La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a perder la pulseada contra Wanda Nara y se quedaron sin su esperado viaje a Miami.
Wanda Nara se quedó con el viaje de los sueños de la China Suárez
Explosión en las redes sociales por la venganza más letal de Wanda Nara que arruinó los planes de la China e Icardi.
Días atrás en Intrusos revelaron que Mauro Icardi pidió autorización para viajar con sus hijas Francesca e Isabella a las playas de Miami donde también estaría Wanda Nara y sus hijos.
Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no autorizó a sus hijas a viajar con Mauro y la China Suárez y en las últimas horas el juez tampoco dio su autorización por lo que la pareja tendrá que quedarse en Argentina hasta su regreso a Estambul.
“Urgente: Hagopian no autorizó a Mauro a viajar solo con sus hijas a Miami. #Wanda Nara afirma que el juez sí aceptó que la madre se las lleve a Estados Unidos: ella iría haciéndose cargo el padre de pasajes, traslados y hospedaje. #Icardi canceló el viaje junto a La China Suárez", aseguró la periodista Naiara Vecchio.
Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi por salir de fiesta
La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.
Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.
“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.