Wanda Nara se quedó con el viaje de los sueños de la China Suárez

“Urgente: Hagopian no autorizó a Mauro a viajar solo con sus hijas a Miami. #Wanda Nara afirma que el juez sí aceptó que la madre se las lleve a Estados Unidos: ella iría haciéndose cargo el padre de pasajes, traslados y hospedaje. #Icardi canceló el viaje junto a La China Suárez", aseguró la periodista Naiara Vecchio.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi por salir de fiesta

La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.

Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.

Wanda trató de borracho a Mauro Icardi.

“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.