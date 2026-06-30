Las últimas revelaciones y actitudes de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: Generación Dorada, siguen causando polémica y podría ser expulsada según revelaron en DDM.
¡Se pudrió! Afirman que la expulsión de Andrea del Boca en Gran Hermano es inminente
La actitud de Andrea del Boca que puno en peligro su continuidad en la casa de Gran Hermano. Los detalles
"Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano", arrancó Guido Zaffora."La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información", remarcó.
A pesar de la fuerte advertencia de Gran Hermano adelantando que podría haber sanciones más duras, Andrea volvió a hablar de sus deseos de hacer una novela vertical con Manu y su hija, demostrando que no hace caso a los llamados de atención.
Andrea del Boca prendió fuego a la producción de Gran Hermano
Andrea del Boca regresó y habló por primera vez de su ausencia en los medios durante sus días afuera de la casa.
A diferencia del resto de los eliminados, Andrea del Boca no visitó ningún programa de televisión, incluso el debate conducido por Santiago del Moro, generando toda una ola de especulaciones.
Ahora, fue la misma Andrea del Boca quien en una conversación con sus compañeros expusó la razón de su silencio y prendió fuego a la producción de Gran Hermano 2026.
"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.
¿Se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro?
A diferencia de sus primeras semanas en la casa donde se vio a Santiago del Moro defendiendo a Andrea del Boca y dándole gran protagonismo en las galas, la relación en los últimos días se habría enfriado notablemente.
“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw en SQP mientras analizaban lo sucedido. “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella...Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, siguió.
Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas luego de su impactante salida del certamen.