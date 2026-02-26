Arrancó Gran Hermano 2026: Generación Dorada y las redes sociales y los usuarios quedaron impactados con la participación de Andrea del Boca.
Ángel de Brito reveló lo peor que hizo Andrea del Boca: "Mentirosa..."
Tras el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano, Ángel de Brito opinó y la hundió. Todos los detalles
En medio de las repercusiones y la polémica que generó el ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa del país, Ángel de Brito dio su opinión y la destrozó.
"Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito en BONDI. "Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó CONTUNDENTE
Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".
El contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano
En las últimas horas se conocieron detalles del contrato que Andrea del Boca firmó con Telefe, y algunos puntos no pasaron desapercibidos.
La información fue revelada por Ángel de Brito, quien explicó que la actriz firmó el acuerdo el viernes previo a su ingreso, aunque atraviesa una preocupación personal importante: el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses habría tenido complicaciones médicas. Este punto fue tenido en cuenta dentro de las condiciones pactadas.
Puertas adentro, otro aspecto llamó la atención de la producción y de sus compañeros. Según detalló De Brito, Andrea es muy estricta con el orden y la limpieza. “Es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases dentro de la casa fue: ‘¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?’”, contó el periodista, anticipando que este rasgo podría convertirse en un foco de conflicto en la convivencia.
En cuanto a lo económico, trascendió que Andrea Del Boca fue contratada con un cachet alto, similar al de las figuras principales de esta edición especial. No es la primera vez que su situación contractual genera comentarios: cuando participó en Mamá Corazón, no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos.