Ángel de Brito reveló lo peor que hizo Andrea del Boca: "Mentirosa..."

Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".

El contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano

En las últimas horas se conocieron detalles del contrato que Andrea del Boca firmó con Telefe, y algunos puntos no pasaron desapercibidos.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien explicó que la actriz firmó el acuerdo el viernes previo a su ingreso, aunque atraviesa una preocupación personal importante: el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses habría tenido complicaciones médicas. Este punto fue tenido en cuenta dentro de las condiciones pactadas.

Puertas adentro, otro aspecto llamó la atención de la producción y de sus compañeros. Según detalló De Brito, Andrea es muy estricta con el orden y la limpieza. “Es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases dentro de la casa fue: ‘¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?’”, contó el periodista, anticipando que este rasgo podría convertirse en un foco de conflicto en la convivencia.

andrea del boca angel de brito El acuerdo de Andrea del Boca para ingresar a Gran Hermano.

En cuanto a lo económico, trascendió que Andrea Del Boca fue contratada con un cachet alto, similar al de las figuras principales de esta edición especial. No es la primera vez que su situación contractual genera comentarios: cuando participó en Mamá Corazón, no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos.