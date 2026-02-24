Gran Hermano 2026: dieron a conocer el jugoso contrato de Andrea del Boca

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien explicó que la actriz firmó el acuerdo el viernes previo a su ingreso, aunque atraviesa una preocupación personal importante: el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses habría tenido complicaciones médicas. Este punto fue tenido en cuenta dentro de las condiciones pactadas.

Puertas adentro, otro aspecto llamó la atención de la producción y de sus compañeros. Según detalló De Brito, Andrea es muy estricta con el orden y la limpieza. “Es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases dentro de la casa fue: ‘¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?’”, contó el periodista, anticipando que este rasgo podría convertirse en un foco de conflicto en la convivencia.

En cuanto a lo económico, trascendió que Andrea Del Boca fue contratada con un cachet alto, similar al de las figuras principales de esta edición especial. No es la primera vez que su situación contractual genera comentarios: cuando participó en Mamá Corazón, no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos.

Durante su presentación en el reality, la actriz explicó qué la llevó a sumarse al programa. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mí”, expresó, visiblemente emocionada.

Lejos de tomarlo como una simple experiencia televisiva, comparó este momento con una vivencia personal muy intensa: “Es como volver a enamorarme. Estoy con ilusión, ansiedad y nervios, como cuando estás por estrenar y salir a escena”.

También marcó una diferencia clave con su carrera artística: esta vez no habrá personajes que la resguarden. “Acá es Andrea. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, adelantó. Competitiva y estratégica, dejó en claro su objetivo: “Quiero ganar en buena ley y con buenas estrategias”.

Con una mezcla de expectativa, polémica y curiosidad, Andrea del Boca ya empezó a escribir su propia historia dentro de Gran Hermano 2026, donde cada detalle incluso la letra chica del contrato promete dar que hablar.

Fuente: minutouno.com