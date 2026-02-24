¡Insólito! ¿Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi asistirán a la misma fiesta?

Además, dio detalles de su cena con Wanda Nara asegurando que no hablaron del futbolista y se concentraron en sus sobrinas Francesca e Isabella. Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”, explicó.

Guido Icardi no se guardó nada sobre la China Suárez

El domingo por la tarde, Guido Icardi habló con Marcela Tauro y fue contundente cuando le preguntaron por la visita de la China Suárez a su casa de Rosario.

“Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”, aseguró.

guido china suarez Guido Icardi habló de la China Suárez.

“Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”, siguió para luego expresar su angustia por el distanciamiento de Mauro Icardi de su familia. "Quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, cerró.

Además, en los últimos días, Guido Icardi no para de reunirse con Wanda Nara incluso en el día del cumpleaños de Mauro Icardi que lo celebró en Estambul.