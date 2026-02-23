¡Tremendo! El hermano de Mauro Icardi trató de "cualquiera" a la China Suárez

guido china suarez Guido Icardi habló de la China Suárez.

“Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”, siguió para luego expresar su angustia por el distanciamiento de Mauro Icardi de su familia. "Quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, cerró.

La traición de Guido Icardi a Mauro Icardi

En el día del cumpleaños de Mauro Icardi quien lo celebró en Estambul, Guido Icardi dijo presente a la celebración del natalicio de Benedicto, hijo de Maxi López y Wanda Nara.

Fue la misma Wanda Nara quien grabó el asado que prepararon para el homenajeado en su mansión de Nordelta a la que asistieron los familiares más íntimos.

Guido Icardi se sentó en la mesa junto a Martín Migueles, Maxi López, los hijos de Maxi y Wanda Nara, Nora Colossimo y sus sobrinas Isabella y Francesca.

Ivana Icardi furiosa con Guido Icardi

Luego de la sorpresiva visita de Guido Icardi al piso de Intrusos, Ivana Icardi salió con los tapones de punta en sus redes sociales y habló como nunca de su infancia con Mauro Icardi.

Entre sus declaraciones, Guido Icardi habló del quiebre de la familia por la separación de sus padres a lo que Ivana Icardi respondió con un fuerte descargo defendiendo a su madre acompañada por un video junto a Mauro Icardi de niños.

"Un video con nuestros amigos de infancia, con los que pasamos años inolvidables y siempre estuvieron incluyéndonos siendo recién llegados a Canarias y sin amigos. Mauro y yo pasábamos fines de semana y vacaciones de verano con nuestros amigos: él con ellos y yo con la familia vecina de ellos, que nunca los olvidaré".

"Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos", comentó profunda Ivana.

"Además de que la situación cada vez que se hablaba era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta", siguió. "En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto", cerró.