En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que tiene a la China Suárez como una de sus protagonistas, salieron a la luz viajes declaraciones de Mauro Icardi.
Las imágenes de la China Suárez que perturbaron a Mauro Icardi
Las tomas de alto voltaje de la China Suárez que habrían impactado en su romance con Mauro Icardi. Los detalles
Durante su visita al programa de Mario Pergolini, Mauro Icardi confesó sus celos por las escenas de alto votlaje de la China Suárez y en DDM aseguraron que las imágenes de En el Barro no le habrían caido nada bien.
"Las escenas de La hija del fuego eran bastante tranquilas, no había escenas tan potentes. La hija del fuego era Heidi al lado de En el Barro”, remarcaron en DDM. “La China Suárez tiene unas escenas de sexo con Camila Peralta, que es una actriz fabulosa. Y con Verónica Llinás, escenas lésbicas muy fuertes”, resaltaron.
"Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", agregaron sobre los sentimientos de Mauro Icardi.
¿El escándalo de la China Suárez y Wanda Nara se metió "En el Barro 2"?
Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.
El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China Suárez quien es una de las protagonistas de esta temporada.
Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.
Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.