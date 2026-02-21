Las imágenes de la China Suárez que perturbaron a Mauro Icardi

china mauro barro La reacción de Mauro Icardi por las escenas de la China Suárez en "El Barro 2".

"Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", agregaron sobre los sentimientos de Mauro Icardi.

¿El escándalo de la China Suárez y Wanda Nara se metió "En el Barro 2"?

Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.

El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China Suárez quien es una de las protagonistas de esta temporada.

Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.

china suarez elenco en el barro Sebastián Ortega elogió el trabajo de la China Suárez en "En el Barro 2".

Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.