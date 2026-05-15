La China Suárez en boca de todos por su radical cambio look en Turquía

china suarez rubia La China Suárez se cambió el look.

La top publicó su resultado final con una selfie mostrando en detalle sus nuevas mechas y luciendo unas pestañas foxys, otra de las tendencias favoritas de las celebrities internacionales.

El enrostre de la China Suárez al debut de la serie de Wanda Nara

Se estrenó "Triángulo Amoroso", la serie vertical para redes sociales que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, y, la China Suárez no se quedó de brazos cruzados.

La serie producida por Telefé está inspirada en la vida de Wanda Nara y Maxi López y harce referencia a los espisodios más escandalosos y polémicos de la pareja, incluso los que tuvieron participación de la China Suárez.

Fiel a su estilo, la China Suárez no hizo referencia directa a la serie aunque lanzó una filosísima indirecta al debut de Wanda Nara como actriz y protagonista a través de su cuenta de Instagram.

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La actriz publicó una serie de fotos de sus trabajo como actriz con postales de su papel en "El Barro", "Argentina, tierra de Amor y Venganza" y más, dejando a la vista su extensa carrera actoral.