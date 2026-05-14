Polémica por el "cuarto oscuro" de la casa de la China Suárez y Mauro Icardi

china mauro cuarto oscuro Mauro Icardi se quedó con el trofeo de Wanda Nara.

“Cuando La China Suárez decide irse a vivir con Icardi a Estambul, paran en esa casa y todas las cosas de Wanda Nara, incluida esta copa, estaban en lo que La China y Mauro llamaban el cuarto oscuro”, detalló. "Pusieron todas las cajas en un cuarto oscuro, una especie de sótano. Sería un sótano, una baulera con las carteras, la ropa y la copa de Wanda”, agregó.

La China Suárez le respondió a Mauro Icardi tras mostrarla en bikini

Mauro Icardi celebró el triunfo del Galatasaray en el campeonato presumiendo la belleza de la China Suárez con una postal de lo más atrevida.

Orgulloso de su novia, Mauro Icardi eligió una imagen donde se ve a la China Suárez posando en microbikini con el pie sobre una pelota.

“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió Mauro Icardi junto a la imagen que generó toda una polémica entre sus seguidores que lo acusaron de mostrar a la China Suárez como un "trofeo".

CHINa suarez reccion foto mauro La China Suárez reposteó la foto en bikini que Mauro Icardi subió.

A pesar de las críticas, la China Suárez redobló la apuesta y apoyó a Mauro Icardi reposteando la fotografía y acompañándola con emojis de corazón dejando en claro su amor por el jugador.

La emoción de Mauro Icardi en la cancha acompañado por la China Suárez

El Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor, se convirtió campeón y Mauro Icardi compartió su emoción con la actriz y sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Con lágrimas en los ojos, Mauro Icardi celebró en la cancha recibiendo el apoyo de la China Suárez que no dudó en abrazarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

china suarez mauro galatasaray La emoción de Mauro Icardi y la China Suárez por el triunfo del Galatasaray.

Frente a todo el estadio Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos celebraron junto a amigos y compañeros robándose toda la atención de las cámaras y periodistas presentes.