En medio de rumores sobre el futuro de la carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray y su posible mudanza con la China Suárez a otro país, explotó un nuevo conflicto con Wanda Nara.
Polémica por el "cuarto oscuro" de la casa de la China Suárez y Mauro Icardi
Explosión en las redes sociales por las fotos de un llamativo cuarto en la mansión de la China Suárez y Mauro Icardi.
Fue el periodista Juan Etchegoyen quien encendió la polémica luego de publicar una imagen que muestra el trofeo que Wanda Nara ganó en el “Bailando” italiano entre las cajas de la mudanza de Mauro Icardi a Italia lo que fue visto como una provocación hacia Wanda. “Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no las mande”, dijo el periodista.
Tras la aparición de esas fotos, Gustavo Méndez dio más detalles de lo sucedido y sorprendió al revelar la existencia de un "cuarto oscuro" en la mansión de la China Suárez y Mauro Icardi.
“Cuando La China Suárez decide irse a vivir con Icardi a Estambul, paran en esa casa y todas las cosas de Wanda Nara, incluida esta copa, estaban en lo que La China y Mauro llamaban el cuarto oscuro”, detalló. "Pusieron todas las cajas en un cuarto oscuro, una especie de sótano. Sería un sótano, una baulera con las carteras, la ropa y la copa de Wanda”, agregó.
La China Suárez le respondió a Mauro Icardi tras mostrarla en bikini
Mauro Icardi celebró el triunfo del Galatasaray en el campeonato presumiendo la belleza de la China Suárez con una postal de lo más atrevida.
Orgulloso de su novia, Mauro Icardi eligió una imagen donde se ve a la China Suárez posando en microbikini con el pie sobre una pelota.
“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió Mauro Icardi junto a la imagen que generó toda una polémica entre sus seguidores que lo acusaron de mostrar a la China Suárez como un "trofeo".
A pesar de las críticas, la China Suárez redobló la apuesta y apoyó a Mauro Icardi reposteando la fotografía y acompañándola con emojis de corazón dejando en claro su amor por el jugador.
La emoción de Mauro Icardi en la cancha acompañado por la China Suárez
El Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor, se convirtió campeón y Mauro Icardi compartió su emoción con la actriz y sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
Con lágrimas en los ojos, Mauro Icardi celebró en la cancha recibiendo el apoyo de la China Suárez que no dudó en abrazarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.
Frente a todo el estadio Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos celebraron junto a amigos y compañeros robándose toda la atención de las cámaras y periodistas presentes.