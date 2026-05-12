¡Escándalo! La razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez en bikini

CHINa suarez reccion foto mauro Lo que nadie sabe de la foto de la China Su{arez que publicó Mauro Icardi.

"Él subió una foto de ella, en tanga, con una pelota como si fuera botinera, ella apoyando el pie en pelota... Esto es lo que hace que para mí él no tenga ofertas", siguió Yanina en medio de especulaciones sobre el futuro de Icardi en el Galatasaray.

La emoción de Mauro Icardi en la cancha acompañado por la China Suárez

El Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor, se convirtió campeón y Mauro Icardi compartió su emoción con la actriz y sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Con lágrimas en los ojos, Mauro Icardi celebró en la cancha recibiendo el apoyo de la China Suárez que no dudó en abrazarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

china suarez mauro galatasaray La emoción de Mauro Icardi y la China Suárez por el triunfo del Galatasaray.

Frente a todo el estadio Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos celebraron junto a amigos y compañeros robándose toda la atención de las cámaras y periodistas presentes.

La China Suárez inseparable de Mauro Icardi

Mientras siguen las versiones sobre el club donde desembarcaría Mauro Icardi, en el programa de Moria Casán revelaron que el futbolista y la China Suárez están más inseparables que nunca.

Según expicó el periodista Gustavo Méndez, la China sería el mayor sostén emocional de Icardi en este momento por lo que canceló su participación a una importante premiación internacional.

"Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", contó el periodista. "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana", siguió mientras hay preocupación por próximo destino del ex de Wanda Nara.