Pampita desesperada tras su separación de Martín Pepa: "Le mendigó..."

"Ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron. Ella era insoportable, según los amigos de Pepa explicó la conductora. Además, el empresario ya estaría saliendo con otra mujer que conoció antes de su noviazgo con Pampita.

¿Qué pasó entre Pampita y Martín Pepa?

Si bien Pampita no quiso dar detalles íntimos del fin de su vínculo, Yanina Latorre sacó a la luz la escandalosa razón detrás de su separación.

"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", arrancó la conductora en SQP.

yanina separacion pampita La razón detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa.

"No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, siguió mientras la modelo se refugia en las playas de Miami.

Qué dijo Pampita de su separación

Luego de que Yanina Latorre hablará del rumor que estaba corriendo en el círculo íntimo de Pampita rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", dijo Pampita en un mensaje desde Miami donde se la vio de fiesta en el fin de semana de la fórmula 1.