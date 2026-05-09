La emoción de Mauro Icardi en la cancha acompañado por la China Suárez

china mauro campeon La emoción de Mauro Icardi y la China Suárez por el triunfo del Galatasaray.

Frente a todo el estadio Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos celebraron junto a amigos y compañeros robándose toda la atención de las cámaras y periodistas presentes.

La China Suárez inseparable de Mauro Icardi

Mientras siguen las versiones sobre el club donde desembarcaría Mauro Icardi, en el programa de Moria Casán revelaron que el futbolista y la China Suárez están más inseparables que nunca.

Según expicó el periodista Gustavo Méndez, la China sería el mayor sostén emocional de Icardi en este momento por lo que canceló su participación a una importante premiación internacional.

"Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", contó el periodista. "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana", siguió mientras hay preocupación por próximo destino del ex de Wanda Nara.

¿Mauro Icardi y la China Suárez se quedaron sin casa?

Fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien confirmó que "la casa de los sueños" donde viven la China Suárez y Mauro Icardi cada vez que vuelven a Argentina fue embargada.

Según explicó, la propiedad está embargada como consecuencia de la falta de pago de la cuota alimentaria por parte de Mauro Icardi. “Si no paga, seguirá embargada y tarde o temprano irá a remate”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

china mauro avion privado Embargaron la casa de los sueños de la China Suárez y Mauro Icardi.

“Los chicos ladrillos no comen, Wanda estaría más feliz si la cuota se paga”, siguió Ana luego de explicar que la propiedad elegida por Wanda Nara antes de que Mauro Icardi lo comprara, funcionará como garantía del pago de la cuota alimentaria.