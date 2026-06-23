La crisis de nervios de Wanda Nara por la salud de su hija Francesca: "Icardi no..."

Mauro Icardi no llevó a su hija Francesca al kinesiólogo.

"Por resolución judicial y supervisión de la Lic. Matera, Icardi tenía que llevar 3 veces por semana a su hija al kinesiólogo para evitar la operación de rodilla. Los médicos dijeron que nunca llamó sobre la ausencia en los turnos. La defensa de Nara, Ana Rosenfeld, reclamó ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del tratamiento de hace semanas de la hija mayor de Icardi y Wanda. Menos diatribas mediáticas inútiles y más accionar judicial por el bien y salud de las menores. Son todos adultos para conciliar", siguió sobre el conflicto entre Wanda y Mauro.

Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

El tenso reencuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Qué hizo Wanda Nara antes de entregar sus hijas a Mauro Icardi

Antes de entregarle las pequeñas al futbolista, Wanda Nara despidió a sus hijas con una salida en la noche porteña junto a sus hermanos, primos y abuelos.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó imágenes desde la puerta del teatro donde disfrutaron del musical "Annie". "Familia", escribió junto a la imagen.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre el grupo familiar. La pareja incluso se mostró cariñosa desde las butacas.