Luego de que en LAM confirmaran el pedido de Wanda Nara para que Mauro Icardi no pueda abandonar el país hasta pagar la cuota alimentaria, salió a la luz una impactante noticia sobre su hija Francesca.
La crisis de nervios de Wanda Nara por la salud de su hija Francesca: "Icardi no..."
La difícil noticia que se enteró Wanda Nara sobre lo que está viviendo Francesca al cuiado de su padre Mauro Icardi. Los detalles
Desde hace verios días, Francesca e Isabella están viviendo junto a Mauro Icardi y la China Suárez en la casa de los sueños de Nordelta. Si bien no hubo escándalos con Wanda Nara el jugador no habría cumplido con los turnos médicos de su hija menor.
Según reveló Naira Vecchio, Mauro Icardi no llevó a la pequeña al kinesiólogo y ahora podría llegar a necesitar una operación por tener los ligamentos cruzados. "Wanda Nara está angustiada porque se entera por la TV que Francesca Icardi se rompió los ligamentos", explicó la panelista en su cuenta de Instagram.
"Por resolución judicial y supervisión de la Lic. Matera, Icardi tenía que llevar 3 veces por semana a su hija al kinesiólogo para evitar la operación de rodilla. Los médicos dijeron que nunca llamó sobre la ausencia en los turnos. La defensa de Nara, Ana Rosenfeld, reclamó ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del tratamiento de hace semanas de la hija mayor de Icardi y Wanda. Menos diatribas mediáticas inútiles y más accionar judicial por el bien y salud de las menores. Son todos adultos para conciliar", siguió sobre el conflicto entre Wanda y Mauro.
Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara
Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Qué hizo Wanda Nara antes de entregar sus hijas a Mauro Icardi
Antes de entregarle las pequeñas al futbolista, Wanda Nara despidió a sus hijas con una salida en la noche porteña junto a sus hermanos, primos y abuelos.
Fue la misma Wanda Nara quien publicó imágenes desde la puerta del teatro donde disfrutaron del musical "Annie". "Familia", escribió junto a la imagen.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre el grupo familiar. La pareja incluso se mostró cariñosa desde las butacas.