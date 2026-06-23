Planes de ahorro: la Corte suspendió el fallo que obligó a 30.000 ahorristas a pagar sus deudas

Planes de ahorro: qué implica el fallo de la Corte

El fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia no sólo suspendió la obligación de 30.000 mendocinos a negociar sus deudas con 8 automotrices hasta que haya una sentencia final.

También frenó la posibilidad de que las automotrices secuestren y rematen los vehículos para cobrar las deudas que se tornaron impagables por el aumento del precio de las cuotas.

La Suprema Corte tenía plazo urgente para tratar el pedido de los 30.000 ahorristas luego de que la Segunda Cámara de Apelaciones dejara sin efecto la sentencia favorable de primera instancia y les diera hasta el 15 de junio para negociar sus deudas a riesgo de perder los vehículos.

El pleito judicial entre 30.000 clientes de planes de ahorro y 8 automotrices se define en la Suprema Corte de Justicia.

El caso se trató en fallo plenario convocado por el presidente, Dalmiro Garay, por tratarse de un pleito de altísimo impacto social y de vieja data, ya que comenzó hace más de 6 años.

Votaron de manera unánime Garay, Omar Palermo, Norma Llatser, Teresa Day, José Valerio y Julio Gómez. Mario Daniel Adaro no suscribió por estar de licencia.

El expediente volvió de modo urgente a la Segunda Cámara de Apelaciones para que notifique a la automotriz Peugeot Citroen Argentina SA del fallo de segunda instancia.

De ahora en más, rige el plazo de 15 días hábiles para que las 8 automotrices y los 30.000 mendocinos clientes de planes de ahorro estén informadas del fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia.

Ya después de la feria judicial de invierno, el máximo tribunal de justicia quedará en condiciones de resolver el histórico pleito de 30.000 clientes de planes de ahorro y 8 automotrices mediante sentencia definitiva.

Planes de ahorro: dos sentencias distintas en el fuero Civil

El fallo de primera instancia data de 2024 y la jueza Fabiana Martinelli resolvió en favor de los clientes de planes de ahorro al considerar que la demanda era colectiva y que las empresas habían incumplido mandas constitucionales.

Condenó a las 8 automotrices a rebajar el precio del valor móvil de los 0 km y fijó que el aumento de las cuotas debía practicarse de acuerdo al índice de precios al consumidor del INDEC.

En 2024, la jueza civil Fabiana Martinelli resolvió en favor de los 30.000 clientes de planes de ahorro y condenó a las automotrices. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Las automotrices protestaron y en apelación consiguieron que la Segunda Cámara de Apelaciones dejara sin efecto ese fallo en abril último.

Las magistradas dispusieron que los clientes de planes de ahorro pagaran sus deudas originales y emplazaron a las partes a negociar hasta el 15 de junio, a riesgo de que les secuestren los vehículos prendados.