Planes de ahorro: quién es el primer supremo que vota si 30.000 mendocinos pierden sus 0km

jose valerio suprema corte José Valerio será el último juez de la Suprema Corte de Justicia que votará en el caso de los 30.000 mendocinos endeudados con planes de ahorro. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Planes de ahorro: por qué el caso de los 30.000 mendocinos llegó a la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia interviene contrarreloj a pedido de la abogada Mariela González, quien presentó un Recurso Extraordinario Provincial contra la sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones.

A mediados de abril, ese Tribunal Civil dejó sin efecto el fallo de primera instancia que había favorecido a los clientes de planes de ahorro y determinó que tienen hasta el lunes 15 de junio para acordar el pago de deudas de hasta $30 millones, a riesgo de perder los vehículos.

A contramano de lo dispuesto por la jueza Fabiana Martinelli en febrero de 2024, las magistradas Silvina Furlotti Moretti y Gladys Marsala validaron el valor móvil (precio de lista) de los vehículos y anularon que fuera rebajado 14%, bajo el argumento de que la Inspección General de Justicia lo había convalidado.

Jueza Fabiana Martinelli. Planes de ahorro.jpg En febrero de 2024, la jueza Fabiana Martinelli resolvió en favor de los ahorristas.

También dejaron sin efecto la actualización de las cuotas según el IPC (Índice de Precios al Consumidor), fijaron el plazo límite para negociar con las 8 automotrices y revocaron la condición de colectiva de la demanda civil, dejando a cada uno de los ahorristas en posición de negociar individualmente.

Planes de ahorro: la Suprema Corte define

Luego del 15 de junio, las automotrices -que ganaron el pleito en la segunda instancia tras haberlo perdido en la primera- quedarán en condiciones de ejecutar los créditos prendarios y los clientes de planes de ahorro perderán sus vehículos.

La Suprema Corte de Justicia tendrá la palabra al respecto por lo que se espera que tome una decisión en los próximos días.

A futuro y sin fecha tope a la vista, el máximo tribunal de Justicia deberá resolver el fondo del conflicto judicial: la legitimidad o no del aumento del valor móvil (o precio de lista) que las automotrices aplicaron sobre los 0 kilómetro, lo que disparó los importes de las cuotas mensuales de los planes de ahorro hasta volverlas impagables para 30.000 mendocinos.